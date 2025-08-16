Petrolul - Hermannstadt, rezultat. Nici acum nu au reușit prima victorie din actualul sezon

Petrolul Ploieşti a disputat o partidă contra FC Hermannstadt, sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a şasea a Superligii de fotbal.

Petrolul Ploieşti a terminat la egalitate cu FC Hermannstadt, 1-1 (0-0). Petrolul a deschis scorul prin Gheorghe Grozav (51), dintr-un penalty obţinut de Konstantino Doumtsios, faultat în careu de portarul Cătălin Căbuz.



Sibienii au egalat prin Sergiu Buş (82), la şase minute de la introducerea sa pe gazon. Oaspeţii au mai avut o ocazie notabilă, prin Alexandru Oroian (78), dar portarul Raul Bălbărău a respins de sub bara transversală.

FC Hermannstadt rămâne fără victorie în acest debut de sezon



FC Hermannstadt rămâne fără victorie în acest debut de sezon, având patru remize. Petrolul are un singur succes, în deplasare, şi trei egaluri.



FC Petrolul Ploieşti - AFC Hermannstadt 1-1 (0-0), Stadion Ilie Oană - Ploieşti

Au marcat: Gheorghe Grozav (51 - penalty), respectiv Sergiu Buş (82).

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe); al patrulea oficial: Ionela Alina Peşu (Mangalia)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Alexandru Filip (Constanţa)

Observatori: Irina Mirt (Bucureşti) - CCA, Dan Potocianu (Bucureşti) - LPF, notează Agerpres.

