Peter Marks, principalul responsabil de vaccinuri din cadrul FDA, a demisionat

Peter Marks, principalul responsabil de vaccinuri din cadrul Agenţiei americane pentru alimente şi medicamente (FDA) din Statele Unite, şi-a dat demisia vineri, el afirmând că poziţia anti-vaccin a secretarului sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr, este iresponsabilă şi reprezintă un pericol pentru populaţie, informează EFE, citează Agerpres.



Într-o scrisoare trimisă comisarului interimar al agenţiei, Sara Brenner, raportată de presa americană, Marks afirmă că "a devenit clar că (Kennedy) nu doreşte adevărul şi nici transparenţa, ci mai degrabă o confirmare servilă a dezinformării şi minciunilor sale".



Marks, care este directorul Centrului de Evaluare şi Cercetare Biologică al FDA, s-a referit la recentul focar de rujeolă din SUA, unde între 1 ianuarie şi 20 martie au fost raportate în total 378 de cazuri.



Potrivit lui Marks, rujeola, "care a ucis anul trecut peste 100.000 de copii nevaccinati în Africa şi Asia, fusese eliminată de pe ţărmurile noastre" până acum.



Robert F. Kennedy Jr. este cunoscut pentru teoriile sale conspirative despre vaccinuri, iar în timpul acestui focar de rujeolă a recomandat utilizarea medicinei alternative.



Potrivit unei surse familiare cu chestiunea citată de The New York Times, Marks şi-a dat demisia sub presiune, după ce un oficial al Departamentului de Sănătate şi Servicii Umane (DHHS) i-a spus că ar putea demisiona sau ar putea fi concediat.



"Speranţa mea este ca în următorii ani să fie pus capăt atacului fără precedent la adresa adevărului ştiinţific care a afectat negativ sănătatea publică a ţării noastre, astfel încât cetăţenii să poată beneficia pe deplin de amploarea progreselor din ştiinţa medicală", a menţionat Peter Marks în scrisoarea sa.



The New York Times a indicat faptul că Marks, care era responsabil cu supravegherea vaccinurilor şi verificarea siguranţei acestora, era dispus să vorbească cu Kennedy despre preocupările sale cu privire la siguranţa şi transparenţa acestora.



În timpul pandemiei, Marks, a cărui demisie va fi oficializată pe 5 aprilie, a condus programul FDA de vaccinare împotriva coronavirusului.

