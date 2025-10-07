Peste 2000 de persoane au făcut COVID în ultima săptămână. 15 persoane au murit

În ultima săptămână, au fost raportate cazuri în scădere semnificativă de infectare cu SARS-COV-2 față de săptămâna anterioară, dar semnificative.
Un număr de 2.249 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în perioada 29 septembrie - 5 octombrie, în scădere cu 40,6% faţă de săptămâna precedentă, a informat, marţi, Institutul Naţional de Sănătate Publică.
637 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt la pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.
Potrivit INSP, au fost raportate 15 decese la persoane cu COVID-19, toate prezentând comorbidităţi. Un deces a fost raportat la mai mult de o săptămână de la data înregistrării.
În aceeaşi perioadă au fost efectuate 442 teste RT-PCR şi 11.659 teste rapide antigenice. Rata pozitivităţii a fost de 18,6%, în scădere cu 6,3% faţă de săptămâna anterioară.
Simptomele cele mai frecvente în cazul infectării cu COVID-19 sunt febră, tuse seacă și oboseală. Pot apărea, însă, și simptome mai severe, precum: dificultăți de respirație, pierderea apetitului, confuzie, durere persistentă sau presiune în zona pieptului, precum și temperatura ridicată.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu