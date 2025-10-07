Peste 2000 de persoane au făcut COVID în ultima săptămână. 15 persoane au murit

Un număr de 2.249 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în perioada 29 septembrie - 5 octombrie, în scădere cu 40,6% faţă de săptămâna precedentă, a informat, marţi, Institutul Naţional de Sănătate Publică.



637 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt la pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.



Potrivit INSP, au fost raportate 15 decese la persoane cu COVID-19, toate prezentând comorbidităţi. Un deces a fost raportat la mai mult de o săptămână de la data înregistrării.



În aceeaşi perioadă au fost efectuate 442 teste RT-PCR şi 11.659 teste rapide antigenice. Rata pozitivităţii a fost de 18,6%, în scădere cu 6,3% faţă de săptămâna anterioară.

Simptomele cele mai frecvente în cazul infectării cu COVID-19 sunt febră, tuse seacă și oboseală. Pot apărea, însă, și simptome mai severe, precum: dificultăți de respirație, pierderea apetitului, confuzie, durere persistentă sau presiune în zona pieptului, precum și temperatura ridicată.