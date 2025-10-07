|
$
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 09:36 07 Oct 2025

Peste 2000 de persoane au făcut COVID în ultima săptămână. 15 persoane au murit
Autor: Irina Constantin

covid19_93614600 Sursa: Freepik
 

În ultima săptămână, au fost raportate cazuri în scădere semnificativă de infectare cu SARS-COV-2 față de săptămâna anterioară, dar semnificative.

Un număr de 2.249 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în perioada 29 septembrie - 5 octombrie, în scădere cu 40,6% faţă de săptămâna precedentă, a informat, marţi, Institutul Naţional de Sănătate Publică.

637 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt la pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

Potrivit INSP, au fost raportate 15 decese la persoane cu COVID-19, toate prezentând comorbidităţi. Un deces a fost raportat la mai mult de o săptămână de la data înregistrării.

În aceeaşi perioadă au fost efectuate 442 teste RT-PCR şi 11.659 teste rapide antigenice. Rata pozitivităţii a fost de 18,6%, în scădere cu 6,3% faţă de săptămâna anterioară. 

Simptomele cele mai frecvente în cazul infectării cu COVID-19 sunt febră, tuse seacă și oboseală. Pot apărea, însă, și simptome mai severe, precum: dificultăți de respirație, pierderea apetitului, confuzie, durere persistentă sau presiune în zona pieptului, precum și temperatura ridicată. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

covid
sars cov
infectare
morti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Ploaia închide școlile! Unde nu se fac ore. Anunț de ultimă oră
Publicat acum 15 minute
Peste 2000 de persoane au făcut COVID în ultima săptămână. 15 persoane au murit
Publicat acum 17 minute
FOTO Doi renumiți medici, cetățeni de onoare ai județului Maramureș
Publicat acum 30 minute
Cod Rosu de ploi abundente: Avertismentul MAI
Publicat acum 31 minute
Încetarea focului și eliberarea ostaticilor în Gaza ar putea avea loc săptămâna viitoare, spune ministrul german de externe
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
Publicat pe 05 Oct 2025
Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close