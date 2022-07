Personalităţi din Germania, decorate la Cotroceni. Iohannis: Relaţia româno-germană şi-a menţinut soliditatea

"Relaţia cu Germania este una specială pentru România, cu valenţe strategice, definită de o colaborare politică dinamică şi fructuoasă şi de o cooperare economică substanţială. Această relaţie se bazează, de asemenea, pe legături sociale şi culturale puternice, cu o veche tradiţie. În contextul provocărilor multiple ale ultimilor ani, începând cu pandemia de COVID-19 şi continuând cu războiul de agresiune declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei, am apreciat cu toţii faptul că relaţia româno-germană şi-a menţinut soliditatea, iar parteneriatul nostru a continuat să se dezvolte. Un exemplu elocvent în acest sens îl reprezintă dinamismul dialogului bilateral din anul în curs, şi am în vedere vizita în România a preşedintelui Frank-Walter Steinmeier, întrevederea pe care am avut-o cu cancelarul Olaf Scholz la Bruxelles, vizita pe care am efectuat-o la Hof, în Bavaria, precum şi alte întâlniri ministeriale derulate la Berlin şi la Bucureşti", a spus preşedintele Iohannis.

El a arătat că distincţiile oferite reprezintă o recunoaştere a dedicării şi a perseverenţei cu care personalităţile decorate s-au implicat în dezvoltarea relaţiilor politice, economice, sociale şi culturale româno-germane.



Şeful statului a conferit Ordinul Naţional "Serviciul Credincios" în grad de Mare Ofiţer prof. dr. dr. h. c. Bernd Fabritius - fost Însărcinat al Guvernului Federal german pentru imigranţi de origine germană şi minorităţi naţionale, membru în Bundestag şi preşedinte al Asociaţiei Saşilor Transilvăneni din Germania; Ordinul "Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social" în grad de Mare Ofiţer dr. h. c. Barbara Stamm - fost preşedinte al Parlamentului Bavariei (2008-2018); Ordinul "Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social" în grad de Comandor prof. dr. med. Wolfgang Schramm - medic internist, specializat în hematologie, a fost activ în cadrul Institutului Robert Koch de la Berlin şi membru în Consiliul de administraţie al "Asociaţiei Ajutorul bavarez pentru copii din România"; Ordinul "Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social" în grad de Ofiţer lui Uwe-Volker Fabritius - responsabil pentru România al Ministerului pentru Familie, Muncă şi Afaceri Sociale al landului Bavaria.



De asemenea, preşedintele Iohannis l-a decorat pe prof. dr. h. c. Hans-Peter Niedermeier - fost preşedinte al Fundaţiei Hanns Seidel - cu Ordinul Naţional "Serviciul Credincios" în grad de Cavaler.

