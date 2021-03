Perseverance a surprins primul fenomen neobișnuit pe Marte. NASA a publicat imaginile / VIDEO

NASA a publicat prima filmare capturată de roverul Perseverance cu o furtună de praf, care este un mic ciclon ce poate călători pe suprafața marțiană. Videoclipul nu este filmat din cel mai bun cadru, dar faptul că Perseverance a văzut atât de repede un astfel de fenomen oferă indicii că peisajul de pe Planeta Roșie nu este mort și că am putea vedea multe altele pe măsură ce misiunea progresează.

Spotted a dust devil. You can see it in the distance behind my robotic arm in this enhanced/processed view. The dust devil is moving right to left and creating whirlwinds of dust in its path. pic.twitter.com/t18DxdcSTw