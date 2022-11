Pene de curent în România la iarnă? Octavian Marius Popa, fost şef al Gărzii de Mediu: Din acel an va fi cel mai rău. Asta e principala miză pentru România

"Nu cred că vom avea în această iarnă blackout-uri. Pentru că trebuie să vină alegerile. Cred că dacă guvernanţii noştri sunt complice pentru a ne falimenta, se vor feri de asemenea lucruri. Altfel, oricum au crescut preţurile la alimente, la toate, eu mă îngrozesc de fiecare dată când intru în magazin.

Cred că se gândesc că, dacă vor mai fi şi din astea, vor fi şi nişte mişcări mai mari, în ciuda apatiei poporului român. Dar până la urmă s-ar putea ca oamenii să devină nervoşi, mai ales cei de vârsta mea, care au prins şi perioada Ceauşescu.

Dar ştiţi ce e îngrozitor? În timpul lui Ceauşescu, ni se stingea lumina, erau probleme cu încălzirea, nu găseai nici lemne de foc decât în cantitate limitată, dar lucrurile aveau totuşi o noimă: făceam economii ca să funcţioneze industria, o industrie energofagă într-adevăr. Acum ce se mai întâmplă? Nici industria nu mai funcţionează şi suntem nevoiţi să facem în continuare economii.

Preţul la alimente s-a dus la cer. Am ajuns eu, un om care am fost împotriva comunismului, am ieşit la revoluţie, la concluzia că e din ce în ce mai rău şi mai stresant. Suntem înnebuniţi mereu cu ştiri alarmiste, ba că vine blackoutul, ba că vine criza. Consecinţa e îmbolnăvirea cetăţenilor prin stres", a precizat Octavian Marius Popa la Ce Se întâmplă.

"Aici mai e o întrebare de pus. Când au dat cei de la Comisia Europeană reglementarea şi recomandarea cu 5% economie, Agenţia Naţională pentru Energie a revenit şi a spus că dacă economisim 5%, atunci suntem siguri că ce e pe piaţă în România asigură consumul în iarna asta. Dar vine Agenţia Internaţională pentru Energie şi spune că în 2023-2024 va fi foarte rău, că vom avea la dispoziţie atunci doar vreo 65% din energie", a punctat Răzvan Dumitrescu.

"Eu cred că din 2025 va fi cel mai rău. După ce vor trece alegerile! Eu nu cred că se va întâmpla mai devreme, nici în Europa, nici la noi. Principala miză pentru România, pentru că există şi o miză generală pentru Europa, este că trebuie falimentată, întrucăt toate resursele trebuie să plece", a mai declarat fostul comisar şef al Gărzii de Mediu.

Exercițiu de blackout în România. Oamenii vor primi un ghid de supraviețuire pentru trei zile fără curent și gaze

România se pregătește pentru un scenariu negru în această iarnă. De frica unei crize energetice pe fondul războiului de la graniță, în zilele următoare la noi în țară vor avea loc exerciții de supraviețuire. Mai exact, oamenii vor primi un ghid de supraviețuire pentru trezi zile fără curent și gaze.

Este vorba despre o simulare care va avea loc la noi în țară în perioada 18-21 noiembrie, la Mediaș. Scenariul presupune o posibilă situație fără gaze și curent în România, timp de trei zile, sub forma unui exercițiu de blackout.

În plus, în urma acestui exercițiu, oamenii vor primi un ghid de supraviețuire. Mai exact, românii vor învăța cum să își încălzească locuința fără sursă de căldură, cum să depoziteze și să prepare alimentele, cum să își ridice temperatura corporală, dar vor învăța și lucruri despre interacțiunea socială.

Nu suntem singurii care se pregătesc de un astfel de scenariu: și Uniunea Europeană se pregătește pentru întreruperi de energie electrică. Oficialii spun că ar putea apărea situații de urgență, iar toate aceste lucruri vin în contextul îngrijorărilor legate de conflictul din Ucraina și de o posibilă criză energetică, conform Realitatea Plus.

