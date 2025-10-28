€ 5.0844
Data actualizării: 19:00 28 Oct 2025 | Data publicării: 18:59 28 Oct 2025

Pedeapsa primită de o cântăreață din Rusia care a interpretat o melodie anti-Kremlin
Autor: Iulia Horovei

Diana Loginova, cunoscută drept Naoko, cântăreață din Rusia Naoko interpretând alături de alți tineri melodii anti-regim; Sursa foto: Captură video, Natasha from Russia, X
 

O tânără cântăreață rusă de 18 ani a fost arestată și amendată după ce interpretarea ei stradală a unei melodii anti-Kremlin a devenit virală.

O tânără cântăreață rusă în vârstă de 18 ani a fost arestată după ce o interpretare stradală a unei melodii anti-Kremlin a devenit virală, potrivit The Independent.

Diana Loginova, o tânără cântăreață cunoscută drept Naoko, acuzată de „discreditarea” forțelor armate ruse, a participat la o audiere în instanța din Sankt Petersburg, Rusia.

 

Diana Loginova, amendată după două săptămâni în închisoare

Naoko,  care a petrecut aproape două săptămâni în închisoare la începutul acestei luni, a fost găsită vinovată marți, 28 octombrie, de „discreditarea” armatei ruse și a primit o amendă de 30.000 de ruble (aproximativ 322 de euro). Acuzațiile au survenit după arestarea sa din 15 octombrie, ca urmare a interpretării virale pe rețelele de socializare rusești a piesei anti-Kremlin „Swan Lake Cooperative”, compusă de rapperul exilat Noize MC.

Anterior, ea a ispășit o pedeapsă de 13 zile de închisoare pentru o infracțiune administrativă, „organizarea unei adunări neplanificate” care a împiedicat accesul public la metrou.

Doi dintre colegii săi din trupă au primit și ei pedepse scurte cu închisoarea. După eliberarea sa, autoritățile au adus o nouă acuzație administrativă de „discreditare” a armatei ruse, invocând în special performanța publică a alteia dintre piesele sale, intitulată „You are a soldier”.

Instanța din Sankt Petersburg a considerat-o vinovată de „discreditarea” armatei ruse pentru interpretarea acelei melodii.

Autoarea piesei, Monetochka, locuiește în străinătate și a fost trecută pe lista persoanelor căutate de Rusia anul trecut. De asemenea, guvernul rus a etichetat-o drept „agent străin”.

Un reporter Reuters prezent la proces a declarat că Loginova nu a fost eliberată după pronunțarea sentinței. În schimb, ofițeri ai Ministerului de Interne au plecat cu ea din instanță într-o mașină civilă.

Naoko nu e singura sancționată pentru melodii anti-regim

Loginova a devenit virală la începutul acestei luni după ce un videoclip postat online a arătat-o cântând piesa lui Noize MC „Swan Lake Cooperative” pe Nevsky Prospekt din Sankt Petersburg, în timp ce trecătorii cântau împreună cu ea.

Noize MC critică deschis Kremlinul și locuiește în Lituania. Rusia i-a interzis piesa în mai, pe motiv că ar conține „atitudini ostile și urâte față de oameni” și ar promova „schimbări violente ale fundamentelor ordinii constituționale”.

Săptămâna trecută, un alt tânăr muzician stradal, Yevgeny Mikhailov, a fost închis pentru 14 zile în orașul Iekaterinburg, în Urali, după ce a cântat piese de la Noize MC și alți artiști anti-Kremlin în sprijinul lui Loginova și al colegilor ei.

Mikhailov a fost găsit vinovat de huliganism minor și „discreditarea” armatei ruse, potrivit publicației independente Mediazona.

kremlin
rusia
inchisoare
cantareata
