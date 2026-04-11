Paștele 2026, marcat de scumpiri și bugete tot mai restrânse. Cât costă masa de sărbătoare

Ce schimbări se conturează în comportamentul de consum și de ce tradițiile ar putea fi afectate, explică specialistul.

"Am intrat în săptămâna patimilor financiare, ca să zic așa, pentru români în perspectiva sărbătorilor de Paște pentru că e o adevărată goană după promoții, după reduceri de prețuri, e un fel de sport național, febra asta a discount-urilor. Puterea de cumpărare a scăzut și oamenii probabil își vor face cheltuielile în funcție de ce discount-uri vor oferi în marile magazine la produse alimentare, mai ales cele de bază.

Produsele tradiționale, tot mai greu accesibile românilor

Probabil vânzările de produse specifice sărbătorilor vor fi cu mult sub cele de anul trecut și măcar din perspectiva produselor tradiționale, de la vinul de Paști, la miel și alte bunătăți specifice, probabil mulți dintre români vor renunța la a le cumpăra și se vor limita la a privi pe pozele de pe social media pe care rudele și prietenii le postează cu astfel de bunătăți.

De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că din păcate puterea de cumpărare a scăzut. O masă de Paște pentru o familie cu două persoane în momentul de față trece de 1.000 de lei, bani pe care mulți dintre români nu îi au. Dacă mai punem și cadourile de iepuraș, ajung la 1.500 de lei. Bani foarte mulți raportat la dimensiunea cheltuielor pe care le au românii în momentul de față.

Facturile și traiul zilnic apasă tot mai mult bugetele

Gândiți-vă la cheltuiele cu întreținere, că au atins și ele aproape 1.000 de lei pe lună pentru un apartament cu două, trei camere. Gândiți-vă la factura la gaze care de asemenea a crescut, nemaivorbind de cheltuiele cu carburanții, cu tot ceea ce ține de alimentație obișnuită din viața de zi cu zi.

Va fi o sărbătoare destul de tristă pentru majoritatea românilor, în care, cum să spună, probabil mulți dintre ei vor degusta așa, la suta de grame produsele tradiționale.

Văd deja un trend de consum, vânzarea de cozonac la felie, ceea ce denotă, într-adevăr, situația în care ne aflăm. Probabil mulți vor înlocui mielul cu puiul, devenit un fel de aliment național în România, în momentul de față, având în vedere prețul mai mic al puiului.

Iar în ceea ce privește ouăle roșii, mi-e teamă că mulți dintre ei nu vor mai face acest lucru, pentru că și prețul ouălor a crescut foarte, foarte mult, raportat la ce se întâmpla, de exemplu, acum 2 ani de zi", a explicat Adrian Negrescu.