Parteneriatul public-privat poate salva România. Elena Cristian: Toată infrastructura Italiei este făcută așa. Exemplul Poloniei

România se confruntă cu o nevoie acută de investiții în sectoare-cheie precum infrastructura, energia, educația și sănătatea, domenii fără de care dezvoltarea pe termen lung rămâne doar o promisiune. De la autostrăzi și rețele de transport moderne, până la spitale dotate corespunzător și școli adaptate noilor generații, toate aceste proiecte necesită finanțări consistente. Resursele bugetare interne s-au dovedit insuficiente, iar presiunea pe fondurile europene este deja uriașă. În acest context, parteneriatul public-privat reapare în prim-plan ca o alternativă viabilă, menită să aducă eficiența capitalului privat în serviciul interesului public.

Analistul economic DC Business, Elena Cristian, a discutat pe larg despre acest subiect într-o intervenție la România TV. Ea a subliniat faptul că România nu poate progresa fără implicarea mediului privat și fără o strategie coerentă de atragere a investițiilor.

"Banii publici nu au ajuns niciodată. Suntem la 35 de ani de la Revoluție și avem o infrastructură pe bucăți"

“Banii publici nu au ajuns niciodată pentru aceste investiții și o vedem cu ochiul liber. Nu avem autostrăzi. Suntem la 35 de ani de la Revoluție și avem o infrastructură pe bucăți, bucățele mici și toate cele. Este clar că statul nu are capacitatea financiară de a face toate investițiile de care are nevoie România. Pentru că a fost ridicat acest subiect al parteneriatului public-privat, eu am mai spus-o și cu altă ecuație, trebuie să înțelegem că, în actualul context economic, acest tip de pact sau de instrument este una dintre cele mai importante soluții. Este cea mai bună soluție pentru stat, astfel încât să facă rost de banii pentru o parte din investițiile majore. Acest tip de investiție nu are niciun dezavantaj. Nu e doar opinia mea. Este opinia tuturor analiștilor, este opinia Băncii Mondiale, este opinia altor state care și-au făcut toate proiectele majore în acest sistem.

"În alte țări, investițiile se bazează foarte mult pe acest parteneriat public-privat. Vă dau două exemple"

În alte țări, investițiile se bazează foarte mult pe acest parteneriat public-privat. Vă dau două exemple. Primul este exemplul Poloniei, care a ridicat parteneriatul public-privat la nivel de strategie națională. A făcut toate investițiile majore, ce nu a făcut cu fonduri europene, prin parteneriatul public-privat. Noi nu am reușit nici cu fonduri europene și nici cu parteneriatul public-privat. Apoi, un alt exemplu este cel al Italiei. Probabil că mulți dintre noi, care am mers în concediu cu mașina, ne-am întrebat de ce plătim taxe diferite pe autostradă. Toată infrastructura Italiei este făcută în parteneriat public-privat și, sigur, în funcție de costuri, taxele de autostradă sunt diferite.

"Trei probleme majore pe care le-ar rezolva un asemenea parteneriat în România"

Eu o să și punctez trei probleme majore pe care le-ar rezolva un asemenea parteneriat în România. În primul rând, ar asigura bani de investiții, ceea ce statul nu are. Ar acoperi investițiile pentru autoritățile locale, autoritățile centrale, instituțiile statului. Apoi, ar asigura expertiză în proiecte. Din nou, statul nu o are. Acei investitori vin cu expertiză, cu experți, cu oameni foarte bine pregătiți și ar asigura o creștere a încasărilor la buget. Orice investiție produce valoare adăugată în economie și aduce bani la buget.

"În acest moment, numărul parteneriatelor public-privat al instituțiilor statului român se numără pe degete"

De ce nu se face? Pentru că, sigur, o să fiu întrebată de ce nu se face dacă e atât de bine. Pentru că există un istoric. S-a mai încercat și au fost niște proiecte eșuate, și acum se tem. Doi: nici nu au expertiză și dorința de a evolua. Noi legislația o avem. Avem tot ce ne trebuie, să știți. În acest moment, numărul parteneriatelor public-privat, tocmai din cauza acestei reticențe a instituțiilor statului român, se numără pe degete. Eu știu două proiecte mari în București. Unul este din domeniul alimentării cu apă, e între Consiliul General și o companie care asigură alimentarea cu apă în București. În spatele ei mai e un parteneriat public-privat cu o universitate, cu USAMV, pe școlarizarea specialiștilor pe un domeniu anume. Sunt două proiecte de succes. Din păcate, le numărăm pe degete. Sunt foarte puține.

"Eu cred că trebuie rezolvată problema de percepție, de mentalitate, de dorință la nivelul statului"

România are tot ce-i trebuie pentru a demara astfel de proiecte sau parteneriate. Avem o legislație foarte bună în acest domeniu. Există și deschidere. Am văzut că Ministerul Finanțelor lucrează deja la o listă de idei în acest sens. Într-un final, cel mai important, există și dorința investitorilor. Au venit, sunt dispuși să pună banii pe masă și să zică „hai să facem”. Eu cred că trebuie rezolvată problema de percepție, de mentalitate, de dorință la nivelul statului. Instituțiile nu vor să se bage, dacă vorbim de autorități locale și centrale. Nu știu de ce. Nu știu de ce nu fac. Nu știu de ce nu-și doresc să facă anumite lucruri în comunitatea lor fără să investească nimic sau foarte puțin și să le facă bine.

"Sper ca această rezistență locală, publică, să se oprească"

Un investitor nu vine să pună stratul de asfalt la jumătate doar pentru că trebuie să-l pună. El îl face pe banii lui, iar acel proiect trebuie să reziste ani de zile, ca să-și ia taxele de pe el. Cred că e doar o problemă de rezistență în sectorul public. Eu am văzut că ministrul Nazare a solicitat chiar acum o lună un plan de la fiecare autoritate locală. Sper ca această rezistență locală, publică, să se oprească.

"'Nu am inventat noi apa caldă'. Dacă vezi că o rețetă a funcționat cu succes undeva, ia modelul de acolo"

Avem o vorbă pe care am tot auzit-o la noi în presă, și anume ”nu am inventat noi apa caldă”. Dacă vezi că o rețetă a funcționat cu succes undeva, ia modelul de acolo. Chiar astăzi m-am uitat pe legislație. Noi avem rețete, avem o legislație bine pusă la punct în sensul acesta, avem metodologie, deschidere din mediul privat există, dar totuși nu există o deschidere locală. Mediul public cu mediul privat trebuie să se pună la masă și să ajungă la un acord pentru acel proiect. Ok, să zicem că nu există un ghid de bune practici. Eu sper să se facă asta, dar măcar să vedem un pas în acest sens.

"Statul spune 'nu mai am bani de investiții, eu nu mai fac nimic'. Investitorii spun 'noi avem bani. De ce nu-i vreți' "

Din punctul meu de vedere, odată cu îmbunătățirea legislației, pentru că pași importanți au fost făcuți în acest an, cred că am putea fructifica această deschidere. Sper să fie luate ca etalon Polonia și Italia. Mai sunt și altele, nu doar ele. Avem și exemplul Greciei sau Franței. Sunt multe țări din Europa care au dezvoltat proiecte majore în acest sens. Sper eu ca și noi să ne trezim odată, mai ales în actualul context. Statul spune 'nu mai am bani de investiții, eu nu mai fac nimic'. Are și alte soluții dacă se uită atent. Investitorii spun 'noi avem bani. De ce nu-i vreți' ”, a explicat jurnalista Elena Cristian.