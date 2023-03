Parisul se teme de o invazie iminentă... nu a rușilor, ci a șobolanilor. 7.000 de tone de gunoi putrezesc pe străzi

De aproape zece zile, gunoierii din capitala Franței sunt în grevă împotriva reformei pensiilor dorită de președintele Emmanuel Macron și care este în prezent aprobată de parlament.

Lucrătorii de la salubritate nu sunt singura categorie care și-a încrucișat brațele, dar protestul lor a câștigat titlurile mass-media transalpine, în timp ce imaginile unuia dintre cele mai vizitate orașe de turiști din întreaga lume acoperite de gunoaie fac înconjurul lumii.

Este o situație de urgență care riscă să continue cel puțin până pe 20 martie, experții în sănătate fiind îngrijorați de o probabilă invazie de șobolani, iar guvernul angajându-se într-o dispută politică și instituțională cu liderii municipalității din Paris.

For more than a week now, trash has been piling up as garbage workers in Paris and other French cities have been on strike, protesting President Emmanuel Macron’s plan to raise the age when most workers begin collecting a government pension to 64, from 62. https://t.co/WXAPZBaV5Z pic.twitter.com/PZ4u2gCnu2

Gunoierii se plâng că, odată cu reforma lui Macron, vârsta lor de pensionare va crește de la 57 la 59 de ani, prea mult pentru sindicate, care își amintesc cât de obositoare este munca și afectează speranța de viață a lucrătorilor din sector.

Și astfel, în ciuda apelurilor Guvernului, organizațiile de gunoi au decis să continue greva până săptămâna viitoare. Având în vedere că până acum s-au acumulat în jur de o mie de tone de deșeuri pentru fiecare zi de necolectare, Parisul riscă serios o criză de sănătate.

Potrivit Europa Today, toți ochii sunt ațintiți asupra șobolanilor: în capitală există între 1,5 și 1,75 șobolani pentru fiecare locuitor, ceea ce îl face unul dintre cele mai ”animate” orașe din lume.

Acum, experții în sănătate au tras alarma Academiei Naționale de Medicină din Franța cu privire la ”amenințarea sănătății umane” reprezentată de șobolani și a bolilor pe care le pot transmite oamenilor.

???????? Meanwhile, in “le garden” of Paris, with a sense of rhythm and song, protesters use uncollected garbage to confront the police. And a policeman marks the most active protesters with tinted pepper spray. This makes them easier to find on the streets of the city and apprehend. pic.twitter.com/xqeWSyBIm1