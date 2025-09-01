Papa Leon continuă moștenirea Papei Francisc. Cu cine s-a întâlnit

Papa Leon a acordat luni o audiență privată unui preot american cunoscut pentru activitatea sa pastorală în rândul catolicilor LGBT, un posibil semn că noul pontif va continua moștenirea lăsată de regretatul Papa Francisc în direcția deschiderii Bisericii către comunitatea gay, potrivit Reuters.

Leon, primul papă american, s-a întâlnit la Vatican cu părintele James Martin, care a fost atacat în repetate rânduri de catolicii conservatori pentru această activitate, dar a fost sprijinit de Francisc.

„A fost foarte reconfortant și foarte încurajator”, a declarat Martin pentru Reuters după întâlnire. „Am auzit același mesaj de la Papa Leon pe care l-am auzit și de la Papa Francisc, despre primirea persoanelor LGBTQ”.

Francisc, care a condus Biserica timp de 12 ani până la moartea sa, în aprilie, a emis în 2023 un decret prin care permitea preoților să binecuvânteze cuplurile de același sex, de la caz la caz, deși Biserica recunoaște oficial doar căsătoriile dintre bărbați și femei.

Decizia regretatului papă privind binecuvântarea cuplurilor gay a stârnit critici dure din partea cardinalilor conservatori, care au afirmat că Francisc diluează învățăturile Bisericii.

Biserica Catolică învață că persoanele LGBT trebuie respectate și că demnitatea lor umană trebuie apărată. Totodată, susține că atracția față de persoane de același sex nu este un păcat, însă relațiile sexuale în afara căsătoriei dintre un bărbat și o femeie sunt considerate păcătoase.

Leon are zilnic numeroase întâlniri, însă doar o parte dintre ele sunt anunțate oficial de Vatican. Acestea sunt atent urmărite de analiștii Bisericii ca indicator al priorităților papei.

Continuarea moștenirii lui Francisc

Întâlnirea cu Martin, desfășurată în Palatul Apostolic al Vaticanului, a făcut parte din programul oficial de luni, care a inclus și discuții cu doi cardinali și mai mulți episcopi.

Martin a declarat pentru Reuters că întrevederea a durat aproximativ o jumătate de oră. „Vrea ca toată lumea din Biserică să se simtă binevenită”, a spus preotul despre Leon. „Abordarea sa față de catolicii LGBTQ este o continuare a moștenirii Papei Francisc”.

Iezuit, ca și Francisc, Martin este autorul unei cărți din 2017 despre modul în care liderii catolici ar trebui să se raporteze la comunitatea gay și conduce un site de știri online dedicat catolicilor LGBT.

Unele universități americane au anulat în trecut conferințe și apariții publice ale lui Martin, adesea în urma presiunilor exercitate de grupuri conservatoare.

Leon, ales în mai de către cardinalii lumii, nu s-a adresat încă public comunității LGBT și nu a comentat nici decretul controversat din 2023 al lui Francisc.

Mai multe grupuri de catolici gay se află la Roma în această săptămână pentru un pelerinaj legat de Anul Sfânt 2025, care atrage circa 32 de milioane de turiști în oraș.

Vaticanul a inclus un eveniment organizat de catolici LGBT în calendarul său oficial online pentru anul jubiliar, un semn neobișnuit de deschidere din partea Bisericii universale, care a atras critici din partea unor comentatori catolici conservatori.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News