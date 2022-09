Guvernanții se întrec în măriri de pensii. Vâlcu: Să sperăm că nu vine inflația să măture tot

Jurnalistul Val Vâlcu atenţionează, însă, că inflaţia ar putea creşte la un nivel atât de mare încât să măture complet orice creştere.

"Să sperăm că vor crește pensiile și să sperăm că nu vine inflația să măture tot. La supermarket sunt două tipuri de cărucioare, nu îl mai umplem nici pe ăla mic cu creșterea asta. Legat de creșterea pensiei, există mai multe abordări. Prima abordare e creșterea punctului de pensie, iar în felul acesta și pensionarului care primește 10.000 de lei îi crește suma. A doua abordare e creșterea valorii tichetului social sau oferirea unui ajutor ce încălzire sau pentru alimente, așa îi ajutăm pe cei cu pensii mici și foarte mici”, a precizat Val Vâlcu la România TV.

Discuția legată de creșterea pensiilor s-a aprins în spațiul public după ce Rareș Bogdan (PNL) a precizat că Ministerul Finanțelor trebuie să găsească soluții pentru o majorare cu 16%, nu cu 10%, așa cum anunțase inițial ministrul Muncii, Marius Budăi.

Iată ce a declarat Rareş Bogdan la Realitatea Plus, după ce a fost întrebat despre vocile din PNL care au pus la îndoială existenţa banilor pentru mărirea pensiilor, chiar şi cu 10%, aşa cum a anunţat PSD.

"Nimeni din PNL nu uită de problemele românilor. Le cunoaştem! Vrem ca bunicii noştri, părinţii noştri, oamenii care au lucrat o viaţă, să fie răsplătiţi şi să aibă o viaţă mai bună. Colegii mei doar au întrebat, pentru că noi nu deţinem Ministerul Finanţelor pentru a şti cum arată resursa bugetară în acest moment, ce se întâmplă dacă România are bani suficienţi pentru a creşte pensiile până la procentul fixat prin lege. Procentul fixat prin lege este 40%. Noi am crescut cu 14% în Guvernul Ludovic Orban, şi cu 10% în Guvernul Ciucă. Suntem obligaţi să mergem pe lege, deci mai e un procent de 16% care nu este încă acoperit.

Noi am întrebat responsabil: Domnule Câciu, avem bani? Pentru că dacă avem bani pentru mărire cu 10%, înseamnă că avem şi pentru 16%, nu e mare problemă. Haideţi să creştem pensiile în mod corect, să fim responsabili faţă de români. De asemenea, haideţi să îi ajutăm pe investitori, pe cei cu microintreprinderi, haideţi să fim responsabili şi să sprijinim capitalul românesc", a transmis Rareş Bogdan.

Analistul economic Adrian Mitroi: Acum avem alt tip de inflație

Conform profesorului Adrian Mitroi, măsurile de ajutorare către populația vulnerabilă și IMM-uri nu ar provoca mai multă inflație, întrucât creșterea de acum a prețurilor nu este cauzată de faptul că sunt prea mulți bani în piață, ci de faptul că au crescut foarte mult costurile de producție din cauza crizei energetice.

„Trebuie să înțelegem faptul că economia prevede două tipuri de inflație. Există inflație de cerere și de ofertă. Inflația pe care o avem noi acum este o inflație generată de ofertă, nu de cerere. Totul are acum legătură cu costurile de producție, situația nu are nimic de a face cu salariile. Criza de acum este una de ofertă, are de a face cu sectorul energetic, nu este una care să poată fi controlată prin dobânzi mai mari. Nu suntem într-o situație de supraîncălzire economică, precum în 2008. Acum e altă Mărie, cu altă pălărie.

Dacă am înclina balanța și am înlocui puțin inflația de pe ofertă cu inflația pe cerere, criza ar fi estompată pentru că situația reală are ordinul de mărire substanțială, iar creșterile de salarii ar fi oricum mici. Acum toată lumea e năucită, Europa se învârte în jurul cozii, oamenii fac poze la facturi și le postează pe rețelele de socializare. Nu mai este de joacă, lucrurile sunt foarte serioase.

Inflația oferită de salarii mai mari, în acest moment, nu este doar verosimilă, ci necesară. Aceasta este inflația pe care și băncile centrale știu să o gestioneze mai bine. Faptul că avem acum o inflație galopantă din partea cealaltă, care a ajunge acum la două cifre, dă bătăi de cap băncilor centrale”, a precizat analistul, pentru DC News.

