O să avem aceeași criză ca în 2010? Adrian Mitroi: Problema nu mai e pur economică

Întrebat dacă trăim acum același scenariu dinainte de 2010, când guvernul cheltuia foarte mulți bani pe aparatul bugetar, deși era avertizat că urmează o criză puternică, Adrian Mitroi a declarat că:

„Nu, acum avem parte de altă criză. Acum ne confruntăm mai degrabă cu o criză economică indusă de decizii politice. Nu e o criză pur economică, de supra-optimism. Acum este o criză exact opusă. Noi atunci eram pe cai mari cu economia, acum suntem cu cauciucurile dezumflate. Atunci a fost greșit că executivul a luat măsuri sociale, într-adevăr, dar acum e un context complet diferit și măsurile care trebuie luate sunt de protecție a IMM-urilor și a gospodăriilor vulnerabile.

Asta ar fi bine din punct de vedere economic. Trebuie să adoptăm genul acesta de măsuri contra-ciclice, adică atunci când ai o încetinire abruptă a economiei, venită cum e acum, mai degrabă din pricina sectorului energiei, trebuie să vii cu astfel de măsuri. Aici nu e vorba de ideologie, acestea sunt măsuri pe care toată Europa le ia exact în același context.”

Conform profesorului Adrian Mitroi, măsurile de ajutorare către populația vulnerabilă și IMM-uri nu ar provoca mai multă inflație, întrucât creșterea de acum a prețurilor nu este cauzată de faptul că sunt prea mulți bani în piață, ci de faptul că au crescut foarte mult costurile de producție din cauza crizei energetice.

„Trebuie să înțelegem faptul că economia prevede două tipuri de inflație. Există inflație de cerere și de ofertă. Inflația pe care o avem noi acum este o inflație generată de ofertă, nu de cerere. Totul are acum legătură cu costurile de producție, situația nu are nimic de a face cu salariile. Criza de acum este una de ofertă, are de a face cu sectorul energetic, nu este una care să poată fi controlată prin dobânzi mai mari. Nu suntem într-o situație de supraîncălzire economică, precum în 2008. Acum e altă Mărie, cu altă pălărie.

Dacă am înclina balanța și am înlocui puțin inflația de pe ofertă cu inflația pe cerere, criza ar fi estompată pentru că situația reală are ordinul de mărire substanțială, iar creșterile de salarii ar fi oricum mici. Acum totă lumea e năucită, Europa se învârte în jurul cozii, oamenii fac poze la facturi și le postează pe rețelele de socializare. Nu mai este de joacă, lucrurile sunt foarte serioase.

Inflația oferită de salarii mai mari, în acest moment, nu este doar verosimilă, ci necesară. Aceasta este inflația pe care și băncile centrale știu să o gestioneze mai bine. Faptul că avem acum o inflație galopantă din partea cealaltă, care a ajunge acum la două cifre, dă bătăi de cap băncilor centrale”, a mai precizat analistul.

Dobânzile record lovesc din plin românii cu împrumuturi. Adrian Mitroi: Noi replicăm acum ce fac SUA, dar americanii au alt tip de inflație

Profesorul de economie Adrian Mitroi a analizat și măsurile de scădere a inflației prin reducerea creșterii dobânzilor de către bănci.

„Băncile centrale s-au grăbit toate cu dobânzi mai mari, ele compostând inflația de cerere, nu pe aceea de ofertă care galopează acum. Ele au sugrumat cererea, crezând, în mod greșit, că cererea este problema. Măsura, în sine, nu este greșită. Probabil este necesară, pentru că trebuie să transmiți un mesaj. Totul a pornit de la creșterea repetitivă a Băncii Centrale Americane (Rezerva Federală- Fed), iar celelalte bănci nu puteau să nu replice, la rândul lor. Una dintre justificările pentru paritatea euro-dolar este dată întocmai de faptul că americanii au dobânzi mai mari.

Noi replicăm acum ce face Fed, dar americanii au alte preocupări. Trebuie să facem această distincție - SUA sunt preocupate să tempereze creșterea exuberantă a bursei, precum și a sectorului imobiliar. Ei nu iau măsura asta pentru inflația de care suferim noi, chiar dacă și la ei e foarte mare. Grija Americii e diferită de grija Europei”, a zis profesorul

„Costul creditului este atât de mare, în comparație cu creșterea economică, încât băncile nu au niciun motiv să exagereze cu creșterea costului. Economia este acum în degringoladă, la nivel mondial, deci nu mai are nevoie și de dobânzi mari. Trendul de creștere a dobânzilor se va ameliora.”, a precizat Adrian Mitroi.

Kremlinul șantajează Europa prin intermediul crizei energetice. Adrian Mitroi: Părerea mea este că avem o singură soluție

Analistul economic Adrian Mitroi pus pe masă variantele pe care le are la dispoziție Uniunea Europeană, în fața șantajului energetic pe care Kremlinul mizează, în încercarea de a negocia cu Ucraina sub termenii proprii.

„Uniunea Europeană s-a încurcat în numărul de sancțiuni, dar și în embargouri. Embargoul la cărbune rusesc a fost în august, mai urmează unul în noiembrie și unul în decembrie, cele pe țiței și pe gaz. Părerea mea este că avem o singură soluție. Avem nevoie de măsuri semnificative de sprijin pentru IMM-uri și pentru populație, de ordinul a câtorva procente solide de deficit. Avem nevoie de un punct de inflexiune asupra modului în care privim deficitele substanțiale, cu două cifre, în toată Europa.

Atenție, Băncile Centrale trebuie să pivoteze dobânzile imediat înapoi, pentru că își pot permite, ca să facă finanțarea acestor deficite mai ușoare. Aceasta este singura soluție - creșterea deficitelor în țările europene, cu cel puțin câteva procente, pentru protejarea celor vulnerabili peste această iarnă dificilă. Nu poți să lași costurile exorbitante în marje de profit. Trebuie să protejezi IMM-urile și populația vulnerabilă cu măsuri substanțiale, macroeconomice, la nivelul întregii Uniuni, cu prețul acestor deficite care pot fi amortizate de băncile centrale prin controlul dobânzilor.

Aceasta este soluția pe care politicienii nu o vor accepta în acest moment, ci doar peste 6 luni. Noi, analiștii economici, vorbim acum despre soluții, dar lor le vor trebui 6 luni să pună în aplicare soluțiile găsite de noi. Este, într-adevăr, o soluție greu digerabilă economic, e greu să vinzi această măsură. Dar dacă ar accepta soluția repede și eficient, la nivelul întregii Uniuni, atunci ai putea să te protejezi în această iarnă teribilă de răutatea și de arma energetică a adversarului fără scrupule pe care îl avem în Rusia.” , susține profesorul Adrian Mitroi, pentru DC News.

