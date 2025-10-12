Pakistanul închide graniţa cu Afganistanul în urma unor schimburi de focuri. 58 de soldaţi pakistanezi, uciși

Trupele afgane au deschis focul asupra posturilor de frontieră pakistaneze sâmbătă seara, Ministerul Apărării de la Kabul declarând că a fost vorba despre represalii după atacurile aeriene pakistaneze din Afganistan de la începutul săptămânii.



Autorităţile din Pakistan au declarat că au răspuns cu focuri de artilerie şi tiruri cu arme de foc. Oficialii de securitate pakistanezi au afirmat că o serie de posturi de frontieră afgane au fost distruse în contraatac.



Schimbul de focuri se încheiase în mare parte duminică dimineaţă, au declarat oficiali pakistanezi din domeniul securităţii. Însă în zona Kurram din Pakistan, focuri de armă intermitente au continuat, potrivit oficialilor locali şi locuitorilor.



Cele două puncte principale de trecere a frontierei ale Pakistanului cu Afganistanul, la Torkham şi Chaman, au fost închise duminică, au declarat oficiali locali. Cel puţin trei puncte de trecere mai puţin importante, la Kharlachi, Angoor Adda şi Ghulam Khan, au fost, de asemenea, închise, potrivit aceloraşi surse.



Kabulul nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la închiderea frontierei. Ministerul Apărării din Afganistan a declarat anterior că operaţiunea afgană s-a încheiat la miezul nopţii, ora locală.



"Nu există niciun fel de ameninţare în nicio parte a teritoriului afgan", a declarat duminică purtătorul de cuvânt al administraţiei talibane, Zabihullah Mujahid.



Afganistanul, o ţară fără ieşire la mare, are o graniţă cu Pakistanul lungă de 2.600 km. Islamabadul acuză administraţia talibană că adăposteşte militanţi care atacă Pakistanul, o acuzaţie pe care Kabul o neagă.



Atacurile aeriene pakistaneze, nerecunoscute oficial de Islamabad, l-au vizat joi pe liderul grupării militante Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) din Kabul, potrivit unui oficial pakistanez din domeniul securităţii. Nu este clar dacă acesta a supravieţuit.



TTP luptă pentru răsturnarea guvernului de la Islamabad şi înlocuirea acestuia cu un sistem de guvernare strict condus de islamişti şi a avut o relaţie strânsă cu talibanii afgani.



Oficialii de la Kabul afirmă că 58 de soldaţi pakistanezi şi 9 soldaţi afgani au fost ucişi în ciocnirile de la frontieră



Purtătorul de cuvânt al guvernului taliban la Kabul, Zabihullah Mujahid, a anunţat duminica aceasta că peste 58 de soldaţi pakistanezi şi cel puţin nouă soldaţi afgani au fost ucişi în luptele dintre Afganistan şi Pakistan, care au avut loc sâmbătă seară la graniţa dintre cele două ţări, relatează EFE.



"Aproximativ 25 dintre posturile lor de securitate au fost capturate, iar instalaţiile lor confiscate. Peste 58 dintre soldaţii lor au fost ucişi, iar aproximativ 30 au fost răniţi. De asemenea, armele şi muniţia lor au fost confiscate. Până la nouă dintre mujahedinii noştri au devenit martiri, iar noi avem până la 18 răniţi", a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului afgan într-o conferinţă de presă la Kabul.



Premierul pakistanez promite un răspuns "ferm" la atacul talibanilor afgani



Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a condamnat ferm duminică "provocările" Afganistanului şi a promis un "răspuns puternic şi eficient", relatează AFP.



"Nu va exista niciun compromis în ceea ce priveşte apărarea Pakistanului, iar fiecare provocare va fi întâmpinată cu un răspuns puternic şi eficient", a declarat Sharif, citat într-un comunicat dat publicităţii duminică în care premierul pakistanez a mai acuzat Kabulul că adăposteşte "elemente teroriste".



"Afganistanul se joacă cu focul şi sângele", a acuzat la rândul său ministrul de interne pakistanez, Mohsin Naqvi, dând asigurări că ţara vecină va primi, "la fel ca India, un răspuns zdrobitor, astfel încât să nu mai îndrăznească să arunce nici măcar o privire ostilă în direcţia Pakistanului". O referire la cea mai gravă confruntare din ultimele decenii cu vecinul său indian, care a avut loc în luna mai, în urma căreia s-au produs schimburi de focuri de rachete, atacuri cu drone şi baraje de artilerie, aminteşte AFP.