Complotul care a ars: Cum a ajuns Ghica la turci cu ajutorul ”fratelui său”. Pact mascat cu turcii

”Revoluționarii s-au bazat foarte mult pe rivalitatea ruso-turcă. Noi eram, în vremea aceea, un protectorat rusesc, sub dominația oficială a sultanului, dar protectorat rusesc. Asta era problema cea mai mare. Puterea efectivă era rusească, nu turcească. Pe hârtie, era turcească. Atunci, noi ne-am sprijinit de partea turcă. Familia Ion Ghica, care erau foarte apropiați de Imperiul Otoman, s-a dus - Ion Ghica a plecat cu o lună înainte, a trecut aventuros oarecum Dunărea, sub protecția fratelui său - și-n sens masonic, și de legământ - care era supraveghetorul coastei, Christian Tell. Revenind, Ghica trece Dunărea, cu ajutorul lui Tell, cu care era, să spunem așa, în complot încă de 5 ani. Ei erau frați, jurați, printr-un document care era ținut în casa lui Ghica, care, din păcate, a ars, documentul de constituire a frăției: Bălcescu, Ghica și cu Tell. Au făcut în `43 acest document. (...)

Ghica se duce la Constantinopol, înarmat cu două pașapoarte, unul cred că eliberat de autoritățile britanice, altul probabil franțuzesc. Trece în Imperiul Otoman și merge la Constantinopol, protejat de fratele său, Tell. Acolo are o discuție cu vizirul. Spune că au de gând să facă o revoluție, iar turcii spun: bună idee, e împotriva rușilor, nu? Evident că împotriva rușilor! Turcii au găsit o soluție: s-au „grăbit” foarte încet, timp în care aici s-a petrecut Revoluția, în 11 iunie. Aici s-au lovit de holeră. Au spus că-n cazul acesta, 40 de zile stau în carantină” a spus istoricul Adrian Niculescu.

