Ozzy Osbourne vrea să părăsească SUA: M-am săturat...

Ozzy Osbourne și soția sa Sharon au luat decizia de a părăsi Statele Unite ale Americii și a se întoarce la reședința lor din Buckinghamshire, după mai bine de 20 de ani pe care i-a petrecut în Los Angeles, declară celebrul cântăreț în cadrul unui amplu interviu pentru CNN.

La începutul anilor 2000, viața familiei sale era un subiect de interes, aceasta fiind documentată o perioadă prin emisiunea „Familia Osbourne” difuzată de MTV. Emisiune a avut premiera în data de 5 martie 2002 și s-a încheiat în data de 21 martie 2005. Ozzy spune că unul din principalele motive care l-a determinat să se întoarcă în Marea Britanie, la origini, este fiindcă în Statele Unite sunt tot mai frecvente atacurile armate în diferite contexte.

„M-am săturat să văd și aud în fiecare zi oameni murind” a spus acesta legat de fenomenul atacurilor armate din Statele Unite.

„Doar Dumnezeu știe câți oameni au fost împușcați în atacurile asupra școlilor. Și a mai fost și acel atac în masă la concertul ăla din Vegas....E o întreagă nebunie.”

Aceasta a mai declarat și că nu vrea să moară în Statele Unite. „Sunt englez, vreau să mă întorc acasă.”

În America au avut loc mai mult de 440 de cazuri de atacuri cu arme în anul 2022, potrivit Arhivei de Violențe Armate, care a oferit o actualizare luni, 29 august. Evenimentul la care a făcut Ozzy referire, cel din Vegas, a avut loc în 2017 și s-a soldat cu 58 de morți, încâ fiind cel mai mortal caz de violență armată din istoria Statelor Unite.

Sharon, soția acestuia a mai declarat că „America s-a schimbat în mod drastic.” și că „nu mai are nicio legătură cu uniunea.” Aceasta a insistat că decizia nu are nimic de a face cu faptul că Ozzy a fost diagnosticat cu boala Parkinson.

„Ştiam că oamenii vor crede asta. Dar nu este aşa. Este pur şi simplu timpul. America s-a schimbat atât de drastic. Nu mai sunt deloc Statele Unite ale Americii. Nimic nu mai este unit în ea. Este un loc foarte ciudat în care să trăieşti acum”, a precizat ea.

Ozzy Osbourne mai are un motiv pentru care vrea să plece, motiv pe care l-a dezvăluit celor de la The Mirror în luna martie a acestui an. Acest motiv are fi creșterea taxelor. Acesta consideră că „taxele devin prea mari” și, cu toate că îi va fi dor de Los Angeles, nu mai e dispus să plătească taxele aferente șederii în Statele Unite. Familia Osbourne se va întoarce în Marea Britanie în luna februarie, unde Ozzy va continua să se ocupe cu muzica. Noul său album solo, pe care l-a înregistrat în timp ce suferea de mai multe boli cronice, inclusiv Parkinson, va fi lansat luna viitoare.

Ozzy a fost solistul trupei de heavy metal Black Sabbath, pe care a format-o în 1969 alături de chitaristul Tony Iommi, de basistul Geezer Butler şi de toboşarul Bill Ward.

