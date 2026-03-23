€ 5.0989
|
$ 4.4373
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4373
 
Ordin de protecție față de un profesor din București, după ce a agresat un elev. A fost constatat un risc iminent pentru copil
Data publicării: 13:28 23 Mar 2026

Ordin de protecție față de un profesor din București, după ce a agresat un elev. A fost constatat un risc iminent pentru copil
Autor: Tiberiu Vasile

profesor Profesor. Foto: Unsplash

Poliția din București a emis un ordin de protecție provizoriu după ce un cadru didactic a fost reclamat că ar fi agresat fizic un elev în Sectorul 2. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului.

Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, valabil cinci zile, după ce mama unui copil a reclamat că fiul său minor ar fi fost agresat fizic de un cadru didactic, incidentul având loc în apropierea unei unităţi de învăţământ din Sectorul 2.

"La data de 20 martie, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Secţia 8 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, şi ulterior prin plângere, de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său minor ar fi fost agresat fizic de către un cadru didactic", informează DGPMB.

A fost emis un ordin de protecţie provizoriu

În urma plângerii, poliţiştii au completat formularul de evaluare a riscului, rezultând existenţa unui risc iminent. Astfel, a fost emis un ordin de protecţie provizoriu, valabil pentru cinci zile, conform legislaţiei în vigoare.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 8, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă.

"Precizăm faptul că Poliţia Capitalei tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind siguranţa minorilor şi desfăşoară toate activităţile necesare pentru clarificarea situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale care se impun", arată sursa citată, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Profesor, acuzat că a sărutat o elevă de 12 ani: „A fost accidental, ea doar voia să mă îmbrățișeze"
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

profesor
elev
ordin de protectie
bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close