DCNews Stiri
Data publicării: 14:27 22 Mar 2026

Iranul recrutează din Germania membri ai clanurilor pentru celule teroriste
Autor: Dana Mihai

Germania. Sursa Foto: Unsplash

Germania se teme că Iranul recrutează membri ai clanurilor pentru celule teroriste, în timp ce serviciile de securitate sunt în alertă.

Guvernul german se teme că regimul iranian ar putea recruta complici pentru celule teroriste din rândul membrilor unor clanuri din Germania, în timp ce Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) și serviciile de securitate lucrează sub presiune maximă, potrivit Bild.

Scenarii de atac implicând crima organizată

Secretarul parlamentar de stat în Ministerul de Interne, Christoph de Vries (CDU), avertizează că autoritățile sunt în alertă maximă în fața amenințărilor la adresa instituțiilor evreiești, israeliene și americane, pe fondul tensiunilor generate de activitățile militare ale Iranului. El a subliniat că printre scenariile luate în calcul se numără și atentate comise de rețele de crimă organizată, la ordinul regimului de la Teheran sau al intermediarilor acestuia.

Potrivit autorităților, serviciile de informații iraniene folosesc frecvent așa-numiți „proxy”, adică intermediari din mediul infracțional, care nu sunt direct afiliați statului iranian. În acest context sunt vizate în special clanuri arabe, implicate în activități precum proxenetismul, traficul de droguri și taxele de protecție.

Un caz relevant este cel al iranianului Ramin Yektaparast, care, după ce a activat în lumea interlopă, ar fi ajuns să colaboreze cu Gardienii Revoluției și ar fi organizat atacuri asupra unor sinagogi din Bochum și Essen.

Datele oficiale arată amploarea fenomenului: în Berlin au fost identificate 616 persoane cu legături de clan, iar în Renania de Nord-Westfalia 4.282 de suspecți. În total, până la 30.000 de persoane sunt asociate cercului apropiat al acestor rețele, iar structura extinsă ar depăși 100.000 de membri în Germania.

Contraspionajul avertizează asupra unor posibile atacuri

Iranul reprezintă una dintre principalele preocupări ale contraspionajului german. Șeful acestuia, Sinan Selen, a declarat că au fost deja observate pregătiri pentru operațiuni de asasinat și acțiuni împotriva unor ținte evreiești, israeliene și tot mai frecvent americane.

Îngrijorările sunt amplificate și de incidente recente din Europa. După un atac incendiar în Cehia, autoritățile investighează o posibilă legătură cu organizația Hamas, susținută de Iran, vizată fiind o companie israeliană de armament. În Olanda, un polițist de origine iraniană a fost împușcat după ce criticase regimul de la Teheran, principalul suspect fiind serviciile de informații iraniene.
 
 
 

