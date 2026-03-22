Berlinul, Parisul şi Roma sunt în raza de acţiune a rachetelor iraniene, avertizează un comandant militar
Data actualizării: 09:47 22 Mar 2026 | Data publicării: 09:39 22 Mar 2026

Berlinul, Parisul şi Roma sunt în raza de acţiune a rachetelor iraniene, avertizează un comandant militar
Autor: Mihai Ciobanu

rachete Rachete. Foto: Freepik.com

Marile capitale europene se află în raza de acţiune a rachetelor iraniene, avertizează un comandant israelian de rang înalt.

Atacul iranian asupra bazei americano-britanice de pe insula Diego Garcia demonstrează că şi capitale europene precum Berlinul se află în raza de acţiune a tirurilor Teheranului, a declarat sâmbătă şeful Statului Major General israelian, Eyal Zamir, citat de dpa.

"Iranul a lansat o rachetă balistică intercontinentală în două trepte, cu o rază de acţiune de 4.000 de kilometri, către o ţintă americană de pe insula Diego Garcia", a precizat Eyal Zamir.

"Astfel de rachete nu sunt destinate să lovească Israelul", a avertizat Zamir. "Raza lor de acţiune ajunge până în capitalele europene - Berlin, Paris şi Roma se află toate în raza de ameninţare directă".

Citiţi şi: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 23: Trump dă Iranului 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

După trei săptămâni de război, regimul iranian a fost slăbit, a susţinut generalul Zamir, afirmând că Israelul se află "la jumătatea drumului" în operaţiunile sale.

El a avertizat că ofensiva israeliană împotriva Iranului va continua şi pe durata Paştelui evreiesc, sărbătoare care începe în seara zilei de 1 aprilie şi durează o săptămână. Sărbătoarea tradiţională evreiască marchează exodul israeliţilor din Egipt şi eliberarea lor din sclavie.

Iranul continuă loviturile

La trei săptămâni de la izbucnirea războiului, Iranul a menţinut sâmbătă o atitudine de sfidare, comentează dpa.

Potrivit postului public de televiziune IRIB, serviciul de informaţii al Gardienilor Revoluţiei islamice a declarat că a analizat "punctele vulnerabile ale inamicului" şi că pregăteşte un nou val de atacuri "folosind strategii noi şi sisteme mai avansate".

Gardienii Revoluţiei şi-au reînnoit ameninţările cu represalii în cazul unor noi atacuri asupra infrastructurii ţării.

Ali Akbar Velayati, consilier în materie de politică externă al liderului suprem, a fost citat de agenţia de presă iraniană Isna spunând că SUA şi Israelul "vorbesc atât de mult despre victorie, de parcă ar încerca să se convingă pe ele însele".

El a adăugat că lumea va fi diferită după încheierea războiului - "multipolară, cu Iranul ca axă principală a polului islamic", conform dpa. 

razboi
iran
amenintare iran
