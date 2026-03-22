Scutul de la Deveselu poate opri inclusiv rachete cu încărcătură nucleară. Traian Băsescu spune cum funcţionează sistemul

Preşedinte între 2004 şi 2014, Traian Băsescu este de părere că decizia luată de România cu privire la ajutorul acordat SUA în conflictul din Orientul Mijlociu este una foarte bună.

"Este o soluţie corectă în raport cu parteneriatul pe care îl avem cu SUA şi cu acordul de acces, care s-a semnat în decembrie 2005 şi s-a ratificat în Parlament în iunie 2006. România are obligaţii faţă de SUA, trebuie să pună la dispoziţie infrastructuri militare. Dar atenţie, nu în baze NATO. Spre exemplu, văd chiar şi domni generali care vorbesc de Kogălniceanu şi Câmpia Turzii ca fiind baze NATO.

Nu, sunt baze militare ale Armatei Române care au capacitate de a primi şi militari sau tehnică militară americană.

România a procedat corect pentru că partenerul nostru este SUA şi nu altcineva. Deci, când au avut nevoie, cu asta i-am putut ajuta", a declarat Traian Băsescu.

Poate fi România o ţintă a Iranului?

Traian Băsescu spune că riscul este unul controlabil în acest moment, cât timp NATO îşi păstrează distribuirea în Europa.

"Putem fi ţintă, dar e un risc controlabil la stadiul acesta. Atâta timp cât NATO şi armatele NATO rămân în ţările lor, aşa cum NATO e distribuit acum în Europa, atât timp cât bazele militare sunt active şi în stare de alertă, lucrurile sunt în regulă. Marea problemă ar fi dacă ar trebui să ne deplasăm mijloacele în Orientul Mijlociu şi să lăsăm descoperită Europa şi, în mod deosebit, conflictul din Ucraina", a mai spus acesta.

Scutul de la Deveselu poate opri arme nucleare

"Îmi aduc aminte discuţia cu preşedintele Biden, prima discuţie pe tema, la vremea aceea el fiind vicepreşedinte al SUA. La vremea aceea, fix ăsta era subiectul. Programul balistic al Iranului, pe care ei îşi propuseseră să îl dezvolte. În 2011, când am instalat noi scutul, nu aveau ei rachete balistice, dar le aveau în program. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă ajungeam azi, cu Iran care avea rachete balistice, iar scutul de la Deveselu nu exista. A coincis, ca şi punere în funcţiune, cu momentul în care avea de ce să lucreze. Cu momentul în care scutul era justificat de dotarea pe care Iranul deja o are.

Aş vrea să fac un comentariu legat de cei care, atunci când am spus prima dată că România poate fi lovită de rachetele iraniene, au sărit foarte mult. Şi jurnalişti, şi militari, şi politicieni. Au zis că ne apără Turcia. Turcia nu dispune de un sistem de tip Deveselu. La turci este radarul care deserveşte radarul de la Deveselu şi baza din Polonia. Rachetele care au fost distruse şi care vizau baza turcească de la Incirlik au fost distruse în atmosferă, la 25-30 km deasupra nivelului mării. Ori, pentru a distruge rachetele care ar viza România şi Europa, ar trebui să le poţi distruge în spaţiu. Dincolo de atmosferă, dincolo de stratosferă. Adică la 150-500 km altitudine, când aceste rachete, cu mai multe trepte, sunt în viteza de croazieră. Acolo se distrug rachetele care ar putea viza România şi Europa.

Dacă o rachetă SM2, care este racheta ce se află la Deveselu, să spunem, în mod excepţional, ratează ţinta, sistemul Patriot este sistemul de ultimă instanţă. Când racheta mai are 20 km până să lovească ţinta. Deci sistemul Patriot este un sistem de ultimă instanţă, iar bătăliile se dau cu sistemul de la Deveselu, pentru că dau lovituri rachetelor care pot purta inclusiv rachete nucleare.

Iranul nu are arma nucleară în momentul de faţă. Dacă o avea, o folosea! Nu am dubii! Dar aici avem o mare contradicţie. Anul trecut, în vară, ne spunea preşedintele Trump că a distrus tot programul nuclear iranian, acum aflăm că mai aveau puţin şi loveau SUA. Eu nu vreau să fiu vreun răutăcios, dar nici nu pot să nu observ faptul că preşedintele Trump a făcut o declaraţie cum că SUA e cel mai mare furnizor de petrol, aşa că vor face bani dacă va creşte preţul la petrol. Nu aş vrea să fie asta, de fapt, motivaţia de bază în intervenţia făcută în Iran.

El nu a ţinut cont că Iranul e o ţară cu 90 de milioane de locuitori, dar cu o populaţie instruită. Iranul a marcat istoria omenirii, devenirea omenirii, e un popor educat. Că a avut o politică ticăloasă, a ayatollahilor, asta e altă treabă. Dar trebuie ţinut că Iranul nu e uşor de învins. Şi numai cu bombardamente nu merge. ", a completat Traian Băsescu.

"Nu cred că vreo putere nucleară acceptă să piardă războiul şi să nu folosească această armă"

"Riscul de a pune aliaţii Iranului să îl sprijine este major. Iranul primeşte sprijin de la ruşi acum, dar mă tem că dacă încercăm să creştem capacităţile militare, dincolo de ce au SUA şi Israelul acum, şi ne ducem cu toată lumea să bombardăm Iranul, mă tem că stimulăm reacţia Federaţiei Ruse şi a Chinei, care vor veni în sprijinul Iranului. Şi atunci, premisele unui război mondial sunt deja majore. Vă mai spun un gând negru. Nu cred că vreo mare putere nucleară acceptă să piardă războiul şi nu va fi tentată să folosească arma nucleară", a încheiat Traian Băsescu.