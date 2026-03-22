Sezonul estival 2026, sub semnul incertitudinii. Autoritățile, chemate să intervină în haosul zonelor de şezlonguri vs prosoape

Alin Bucur, investitor pe litoralul românesc, a ridicat o problemă cheie cu care se confruntă cei care închiriază sectoare de plajă pe litoralul românesc, şi anume faptul că din cauza ambiguităţii reglementărilor, cei care stau gratis pe prosop ocupă cele mai bune locuri, acelea dintre malul mării şi primul rând de şezlonguri. Lucru care, dincolo de faptul că îi poate deranja pe cei care au plătit un şezlong pe primul rând, poate crea probleme atunci când se întâmplă situaţii nedorite, cum ar fi intervenţii medicale pentru salvarea unor turişti.

„În momentul în care închiriezi un sector de plajă, legea spune că trebuie să laşi un procent pentru cei care stau pe prosop’. Doar că nimeni nu înţelege. Cei cu prosoape întotdeauna vin şi se pun în faţa şezlogurilor.

Dacă luăm numai anul trecut... câte sesizări au fost făcute la Poliţia Mamaia pe această speţă şi nu există cadru legal.

Legea spune că de la malul mării până la primul rând de şezlonguri trebuie să laşi cel puţin cinci metri pentru accesul salvamarilor sau, Doamne fereşte dacă se întâmplă ceva, pentru ambulanţă. Toată lumea vine şi se aşează acolo cu prosoapele. Turiştii care plătesc şezlong spun: ‚dar eu de ce plătesc când acela vine şi se pune acolo?’”, a subliniat, la DC News, Alin Bucur, investitor pe litoralul românesc.

Citiţi şi: Birocrația amenință sezonul estival 2026. Apel la primari şi Apele Române pentru deschiderea la timp a plajelor

„Am discutat cu primarii din zonă şi acolo unde doresc să sistematizeze prin PUZ-uri plajele, au pus problema inclusiv a beach bar-urilor, a restaurantelor – să avem şi noi restaurante pe malul mării aşa cum sunt la vecinii noştri bulgari – inclusiv şi-ar dori eliminarea problemei sectoarelor de plajă unde sunt închiriate cu şezlonguri iar legea te obligă să ai şi locuri de prosoape, să le facă distincte, astfel încât să intercalezi aceste zone”, a răspuns, în cadrul aceleiaşi emisiuni, Laurenţiu Gîdei, secretar de stat în Ministerul Economiei şi Turismului.