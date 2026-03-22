DCNews Stiri Sezonul estival 2026, sub semnul incertitudinii. Autoritățile, chemate să intervină în haosul zonelor de şezlonguri vs prosoape
Data actualizării: 12:01 22 Mar 2026 | Data publicării: 12:00 22 Mar 2026

EXCLUSIV Sezonul estival 2026, sub semnul incertitudinii. Autoritățile, chemate să intervină în haosul zonelor de şezlonguri vs prosoape
Autor: Mihai Ciobanu

plaja mamaia 2 Plaja Mamaia. Foto: Mihai Ciobanu

Investitorul Alin Bucur a ridicat o problemă cheie cu care se confruntă cei care închiriază sectoare de plajă pe litoralul românesc

Alin Bucur, investitor pe litoralul românesc, a ridicat o problemă cheie cu care se confruntă cei care închiriază sectoare de plajă pe litoralul românesc, şi anume faptul că din cauza ambiguităţii reglementărilor, cei care stau gratis pe prosop ocupă cele mai bune locuri, acelea dintre malul mării şi primul rând de şezlonguri. Lucru care, dincolo de faptul că îi poate deranja pe cei care au plătit un şezlong pe primul rând, poate crea probleme atunci când se întâmplă situaţii nedorite, cum ar fi intervenţii medicale pentru salvarea unor turişti.

„În momentul în care închiriezi un sector de plajă, legea spune că trebuie să laşi un procent pentru cei care stau pe prosop’. Doar că nimeni nu înţelege. Cei cu prosoape întotdeauna vin şi se pun în faţa şezlogurilor.

Dacă luăm numai anul trecut... câte sesizări au fost făcute la Poliţia Mamaia pe această speţă şi nu există cadru legal.

Legea spune că de la malul mării până la primul rând de şezlonguri trebuie să laşi cel puţin cinci metri pentru accesul salvamarilor sau, Doamne fereşte dacă se întâmplă ceva, pentru ambulanţă. Toată lumea vine şi se aşează acolo cu prosoapele. Turiştii care plătesc şezlong spun: ‚dar eu de ce plătesc când acela vine şi se pune acolo?’”, a subliniat, la DC News, Alin Bucur, investitor pe litoralul românesc.

Citiţi şi: Birocrația amenință sezonul estival 2026. Apel la primari şi Apele Române pentru deschiderea la timp a plajelor

„Am discutat cu primarii din zonă şi acolo unde doresc să sistematizeze prin PUZ-uri plajele, au pus problema inclusiv a beach bar-urilor, a restaurantelor – să avem şi noi restaurante pe malul mării aşa cum sunt la vecinii noştri bulgari – inclusiv şi-ar dori eliminarea problemei sectoarelor de plajă unde sunt închiriate cu şezlonguri iar legea te obligă să ai şi locuri de prosoape, să le facă distincte, astfel încât să intercalezi aceste zone”, a răspuns, în cadrul aceleiaşi emisiuni, Laurenţiu Gîdei, secretar de stat în Ministerul Economiei şi Turismului.

alin bucur
plaja
litoral
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Șase persoane au murit după prăbușirea unui elicopter în apele Qatarului
Publicat acum 23 minute
Sezonul estival 2026, sub semnul incertitudinii. Autoritățile, chemate să intervină în haosul zonelor de şezlonguri vs prosoape
Publicat acum 1 ora si 8 minute
LeBron James, de neoprit. Superstarul a stabilit un nou record în baschetul american
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Vânt puternic în mai multe zone din ţară, până la ora 18:00
Publicat acum 1 ora si 55 minute
Tur decisiv al alegerilor locale în Franța
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 35 minute
BANCUL ZILEI: Farsa soției
Publicat acum 4 ore si 18 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 23: Rusia ar fi propus SUA o înțelegere privind Iranul și Ucraina
Publicat acum 3 ore si 8 minute
Horoscop 22 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 53 minute
Economii de câteva salarii, pierderi de miliarde: Proiect major, blocat de lipsa de personal de la Ministerul Energiei
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Sorana Cîrstea, în optimi la Miami Open (WTA)
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close