Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
DCNews Stiri Birocrația amenință sezonul estival 2026. Apel la mobilizare pentru deschiderea la timp a plajelor
Data publicării: 20:00 21 Mar 2026

EXCLUSIV Birocrația amenință sezonul estival 2026. Apel la mobilizare pentru deschiderea la timp a plajelor
Autor: Mihai Ciobanu

plaja mamaia

Autoritățile locale, sub presiune înainte de sezonul estival 2026.

Autoritățile locale sunt chemate să accelereze procedurile pentru pregătirea plajelor înainte de sezonul estival 2026, cu termen orientativ 1 iulie, a declarat Laurențiu Gîdei, secretar de stat în Ministerul Economiei şi Turismului. Oficialul a subliniat că succesul sezonului turistic depinde de mobilizarea instituțiilor și de obținerea rapidă a avizelor necesare de către antreprenori. Asta în contextul în care anul acesta sunt licitate zeci de sectoare de plajă care, după finalizarea procedurii, trebuie amenajate în cel mai scurt timp.

„Până la data de 1 iulie eu sper că autorităţile locale – pentru că este şi în interesul lor - se vor mobiliza pentru a avea cele necesare (n.r. – antreprenorii care au închiriat sectoare de plajă). Sunt convins că au tot interesul ca activitatea economică şi de turism să se desfăşoare pe plaje. 

Guvernul dă tot concursul şi tot sprijinul şi am participat de fiecare dată în zona litoralului la evenimente şi discuţii care privesc soarta turismului din zona litoralului Mării Negre. Sunt forme asociative cu care suntem în contact tot timpul. Bineînţeles că şi aceste forme asociative discută la nivel de parlamentari, de Guvern, acolo unde încearcă să îşi găsească rezolvarea problemelor. Doamna ministru a fost săptămâna trecută pe litoral, la fel şi cei de la Apele Române. Noi vom avea împreună cu prefectura o întâlnire cu toate instituţiile din zona litoralului – care fac controale, care avizează, cu primarii – astfel încât să putem discuta despre sezonul estival 2026”, a explicat, la DC News, Laurenţiu Gîdei, secretar de stat în Ministerul Economiei şi Turismului.

Întrebat dacă s-ar putea obţine, pentru acest an, derogări, în cazul în care toate procedurile vor fi întârziate şi plajele nu vor putea fi pregătite la începutul sezonului, Laurenţiu Gîdei a răspuns: „Asta ţine de autorităţile locale şi de toate avizele pe care antreprenorii trebuie să le scoată de acolo şi acolo îşi pot găsi înţelegere şi acolo pot să discute astfel încât documentele eliberate să nu mai aştepte luni de zile. Nu cred că există vreo primărie care să nu-şi dorească activităţi economice şi de turism pe litoralul Mării Negre”.

