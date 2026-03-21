DCNews Stiri Accident mortal pe DN2
Data publicării: 21:15 21 Mar 2026

Accident mortal pe DN2
Autor: Mihai Ciobanu

accident ambulanta 112 Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă seara pe DN2.

O persoană a murit şi alte două au fost rănite în urma unui accident rutier care a avut loc, sâmbătă seară, pe drumul naţional DN 2, în zona localităţii Pătrăuţi. Potrivit ISU Suceava, în accident au fost implicate două autoturisme şi un microbuz.

Într-unul dintre autoturisme se afla un bărbat încarcerat, inconştient. După extragerea acestuia dintre fiarele contorsionate s-a declarat decesul de către medicul de pe ambulanţa SAJ, acesta prezentând leziuni incompatibile cu viaţa. În cel de-al doilea autoturism se aflau un bărbat şi o femeie, conştienţi, bărbatul fiind încarcerat în interiorul autoturismului. După extragerea acestuia a fost predat echipajelor medicale şi paramedicale. În evenimentul rutier a fost implicat şi un microbuz în care se afla doar conducătorul acestuia, nu necesita îngrijiri medicale.

Ambele victime din cel de-al doilea autoturism au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate.

La faţa locului au intervenit pompierii militari din cadrului Detaşamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD B2, cu sprijinul a două echipaje SAJ, dintre care una fiind încadrată cu medic. 

