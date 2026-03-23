DCNews Stiri Alegeri tensionate în Slovenia: Prim-ministrul Golob își declară victoria într-un duel la limită
Data publicării: 08:41 23 Mar 2026

Alegeri tensionate în Slovenia: Prim-ministrul Golob își declară victoria într-un duel la limită
Autor: Tiberiu Vasile

Alegeri decisive în Slovenia cu Golob și Jansa umăr la umăr în cursa pentru putere - Imagine realizata cu AI Alegeri decisive în Slovenia cu Golob și Jansa umăr la umăr în cursa pentru putere - Imagine realizata cu AI

Premierul sloven Robert Golob își revendică victoria după alegeri extrem de strânse, în care partidul său a devansat la limită formațiunea lui Janez Jansa.

Premierul sloven Robert Golob a revendicat victoria în alegerile parlamentare de duminică, în care partidul său a obţinut aproape aceleaşi rezultate cu partidul fostului prim-ministru pro-Trump Janez Jansa, notează AFP.

"Deoarece am primit încrederea poporului, putem acum să ne gândim să mergem mai departe sub un soare liber", a declarat el, adăugând că situaţia a fost "cu adevărat tensionată".

Formaţiunea sa a întrunit 28,59% din voturi

Formaţiunea sa Mişcarea pentru Libertate (GS, liberali) a întrunit 28,59% din voturi, ceea ce îi permite să obţină 29 de mandate după numărarea a 99,74% din buletinele de vot. Doar cu un mandat mai mult decât Partidul Democrat Sloven (SDS) al lui Jansa care a obţinut 28,09%, la acest scrutin cu o prezenţă la vot ridicată de aproape 69%.

Jansa, denunţând problemele tehnice întâmpinate de site-ul comisiei electorale, şi-a anunţat intenţia de a "renumăra fiecare vot în fiecare secţie de votare".

Alte cinci partide sunt în măsură să intre în parlamentul sloven şi, în jocul posibilelor alianţe, niciuna dintre părţi nu pare capabilă să obţină o majoritate absolută din cele 90 de locuri, cu un bloc de dreapta care ar putea revendica 43 de locuri, contra 40 pentru coaliţia de centru-stânga la putere, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Carburanţi cu raţia. Măsuri extreme luate în Slovenia
 

