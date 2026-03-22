€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
Alegerile legislative din Slovenia, rezultat strâns. Liberalii sunt în faţă în exit poll-uri
Data actualizării: 22:13 22 Mar 2026 | Data publicării: 21:19 22 Mar 2026

Alegerile legislative din Slovenia, rezultat strâns. Liberalii sunt în faţă în exit poll-uri
Autor: Florin Răvdan

vot urnă alegeri secție de votare Urnă de vot. Imagine cu rol ilustrativ: Freepik

Partidul liberal al premierului sloven în exerciţiu Robert Golob are un uşor avans în faţa partidului naţionalist al fostului premier "pro-Trump" Janez Jansa la alegerile parlamentare desfăşurate duminică în Slovenia, potrivit unui sondaj efectuat la ieşirea de la urne, transmite AFP.

Formaţiunea Mişcarea pentru Libertate (GS) a lui Golob are în acest sondaj 29,9% din voturi, în timp ce Partidul Democratic Slovac (SDS) al lui Jansa are 27,5%.

Robert Golob a redus decalajul în ultimele săptămâni în urma unor măsurilor populiste, inclusiv creşterea pensiilor şi acordarea unei prime obligatorii de Crăciun, precum şi a contextului internaţional generat de războiul pornit de preşedintele american Donald Trump împotriva Iranului.

Acest război i-a luat din muniţia electorală lui Janez Jansa, acesta fiind un susţinător al preşedintelui american, dar fostul premier a încercat să compenseze printr-o campanie axată pe apărarea valorilor slovene, inclusiv a familiei tradiţionale, şi a promis că va "închide robinetul" banilor publici pentru unele ONG-uri.

Totuşi, conform rezultatelor din sondaj, niciunul dintre aceste două principale partide nu pare să obţină majoritatea absolută în camera inferioară a parlamentului. Janez Jansa, care în campanie a insistat că îşi doreşte o majoritate confortabilă, a spus după publicarea sondajului exit-poll că nu va încerca să formeze un guvern dacă aceste rezultate vor fi confirmate, scrie Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

slovenia
alegeri legislative
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close