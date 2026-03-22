Alegerile legislative din Slovenia, rezultat strâns. Liberalii sunt în faţă în exit poll-uri

Partidul liberal al premierului sloven în exerciţiu Robert Golob are un uşor avans în faţa partidului naţionalist al fostului premier "pro-Trump" Janez Jansa la alegerile parlamentare desfăşurate duminică în Slovenia, potrivit unui sondaj efectuat la ieşirea de la urne, transmite AFP.
Formaţiunea Mişcarea pentru Libertate (GS) a lui Golob are în acest sondaj 29,9% din voturi, în timp ce Partidul Democratic Slovac (SDS) al lui Jansa are 27,5%.
Robert Golob a redus decalajul în ultimele săptămâni în urma unor măsurilor populiste, inclusiv creşterea pensiilor şi acordarea unei prime obligatorii de Crăciun, precum şi a contextului internaţional generat de războiul pornit de preşedintele american Donald Trump împotriva Iranului.
Acest război i-a luat din muniţia electorală lui Janez Jansa, acesta fiind un susţinător al preşedintelui american, dar fostul premier a încercat să compenseze printr-o campanie axată pe apărarea valorilor slovene, inclusiv a familiei tradiţionale, şi a promis că va "închide robinetul" banilor publici pentru unele ONG-uri.
Totuşi, conform rezultatelor din sondaj, niciunul dintre aceste două principale partide nu pare să obţină majoritatea absolută în camera inferioară a parlamentului. Janez Jansa, care în campanie a insistat că îşi doreşte o majoritate confortabilă, a spus după publicarea sondajului exit-poll că nu va încerca să formeze un guvern dacă aceste rezultate vor fi confirmate, scrie Agerpres.
