Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
Carburanţi cu raţia. Măsuri extreme luate în Slovenia
Data publicării: 15:02 22 Mar 2026

Carburanţi cu raţia. Măsuri extreme luate în Slovenia
Autor: Mihai Ciobanu

Benzinărie, pompe cu benzină și motorină. Foto: Pixabay Benzinărie/ pexels

Slovenia raţionalizează vânzările de carburanţi.

Premierul sloven Robert Golob a anunţat duminică restricţii la vânzările de carburanţi, în contextul presiunilor create de conflictul din Orientul Mijlociu asupra aprovizionării benzinăriilor, transmite dpa.

Conform noilor măsuri, fiecare şofer va putea cumpăra zilnic maximum 50 de litri de benzină sau motorină, în timp ce companiile au dreptul la 200 de litri pe zi.

Prim-ministrul a precizat la o conferinţă de presă la Ljubljana că decizia este aplicabilă imediat.

Nu este clar cum vor putea fi impuse practic restricţiile, menţionează dpa.

În Slovenia preţul carburanţilor este reglementat de mai multă vreme de stat, fiind relativ scăzut; litrul de benzină cu cifră octanică 95 costă 1,466 euro. Plafonarea nu se mai aplică însă la benzinăriile de pe autostrăzi, unde preţurile sunt în jur de 1,70 euro.

Preţurile scăzute au atras de la începutul războiului din Orientul Mijlociu aşa-numitul turism pentru carburanţi al cetăţenilor din ţările vecine cu Slovenia, în special din Austria şi Italia.

Golob a explicat că această tendinţă este principalul motiv pentru introducerea restricţiilor.

El a asigurat că rezervele naţionale de carburanţi sunt în continuare suficiente, singura problemă fiind rapiditatea livrărilor către benzinării. 

