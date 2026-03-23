€ 5.0989
|
$ 4.4373
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4373
 
DCNews Stiri USS Gerald Ford, cel mai mare portavion din lume, a ajuns în Grecia, în condiții critice: Au fost împinşi la limită și au plătit prețul deciziilor lui Trump
Data publicării: 14:29 23 Mar 2026

USS Gerald Ford, cel mai mare portavion din lume, a ajuns în Grecia, în condiții critice: Au fost împinşi la limită și au plătit prețul deciziilor lui Trump
Autor: Irina Constantin

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins, Public domain, via Wikimedia Commons USS Gerald Ford/ Wikimedia Commons

Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald Ford, a ajuns în Creta.

La bordul USS Gerald Ford a izbucnit un incendiu în timp ce se afla în Marea Roşie, fără legătură cu luptele din Orientul Mijlociu. Portavionul a ajuns luni la baza navală Souda, pe insula greacă Creta, informează AFP.

Incendiu la spălătorie

USS Gerald Ford se afla în Marea Roşie pentru a participa la operaţiuni militare împotriva Iranului, când un incendiu a izbucnit la ”spălătoria principală” a navei pe 12 martie, a anunţat armata americană. Doi marinari au fost răniţi. 

Comandamentul Naval al SUA pentru Orientul Mijlociu a dat asigurări pe reţeaua X că sistemul de propulsie al navei nu a fost avariat şi că portavionul rămâne ”complet funcţional”. 

Portavionul, probleme majore la toalete

Se pare că portavionul ar fi întâmpinat, de asemenea, probleme semnificative cu sistemul de toalete în timp ce se afla pe mare, presa americana raportând supraaglomerare şi cozi lungi la toaletele de la bord.

Senatorul american Mark Warner, vicepreşedinte al Comisiei de Informaţii a Senatului, a criticat vehement prelungirea misiunii navei.

”Ford şi echipajul său au fost împinşi la limită după aproape un an pe mare şi au plătit preţul pentru deciziile militare imprudente ale preşedintelui Donald Trump”, a declarat democratul într-un comunicat.

Statele Unite şi Israelul au lansat o campanie aeriană importantă împotriva Iranului la sfârşitul lunii februarie, în urma consolidării semnificative a prezenţei militare americane în Orientul Mijlociu, care a inclus USS Ford şi un alt portavion, USS Abraham Lincoln. Ambele nave au jucat un rol cheie în operaţiunile împotriva Iranului, iar retragerea portavionului Ford lasă un vid semnificativ în dispozitivul militar al SUA în regiune. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

portavion
sua
grecia
razboi
ford
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close