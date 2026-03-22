Trotinete electrice înmatriculate, măsură care devine obligatorie într-o ţară din Europa. Asigurarea obligatorie, marea miză

Se va întâmpla în Italia, începând cu data de 16 mai 2026. Măsura a fost anunţată încă din 14 decembrie, când reforma Codului Rutier a adus noi reguli pentru participanţii la trafic, inclusiv pentru cei care circulă pe trotinete electrice. Astfel, aceştia trebuie să aibă această plăcuţă de înmatriculare, asigurare obligatorie de răspundere civilă, cască de protecţie, dar au şi interdicţie de a circula în afara localităţilor. De asemenea, aceştia vor trebui să respecte noi limite de viteză (20 km/h în mod normal, 6 km/h în zine pietonale). În plus, trotinetiştii vor avea interdicţie de a circula pe sensul opus.

Cum se va obţine plăcuţa de înmatriculare

Pe hârtie, mecanismul este unul simplu. Codul fiscal al solicitantului va fi asociat cu codul alfanumeric al plăcuţei, ceea ce înseamnă că plăcuţele de înmatriculare vor fi emise pe proprietarul trotinetei, nu pe vehicul, lucru diferit faţă de maşini sau motociclete. Asta pentru că trotinetele nu sunt înregistrate în Registrul Naţional al Vehiculelor şi nu au serie de şasiu. Cererea se depune online, dosarul intră la analiză în Centrul de Procesare al Motorizării Civile, iar apoi se face programare pentru ridicarea plăcuţei.

Sistemul este deschis atât adulților, cât și minorilor de peste 14 ani — în cazul acestora, cererea trebuie depusă de părinți sau tutori, scrie Corriere della Serra.

Plăcuţa de înmatriculare va arăta diferit faţă de cele de la motociclete sau maşini. Cea pentru trotinete va fi, de fapt, un autocolant plastifiat, nedetaşabil, în formă dreptunghiulară, cu 6 caractere alfanumerice dispuse pe două rânduri.

Aceasta trebuie aplicată pe aripa din spate sau, dacă trotineta nu are una, pe partea frontală a coloanei de direcție. Circulația fără plăcuță se sancționează cu amenzi între 100 și 400 de euro.

Asigurarea obligatorie, pasul final

Plăcuţa de înmatriculare este introdusă în Italia pentru trotinete electrice pentru a-i face pe cei care circulă să aibă şi asigurare de răspundere civilă, ceea ce la noi este RCA-ul.

Luigi Altamura, comandant al poliției locale din Verona și reprezentant ANCI pentru trafic rutier, rezumă scopul reformei: "Legătura stabilă între vehicul și proprietar va face controalele mai eficiente, reclamațiile mai solide și prevenția mai credibilă. Sperăm să nu mai existe fugari după accidente cu trotinete.”

Există însă și temeri administrative: „Birourile trebuie să răspundă rapid solicitărilor, altfel noul sistem riscă să fie slăbit.”

Există însă şi critici. Assosharing, asociaţia operatorilor de mobilitate partajata, prin preşedintele Luigi Liccheli, atrage atenţia că valoarea asigurării va fi prea mare, de peste o treime din costul unei trotinete.

"O poliță pentru o trotinetă de 300 de euro poate depăși 100 de euro pe an — peste o treime din valoarea bunului. În contextul creșterii costurilor de transport și energie, astfel de taxe penalizează exact soluțiile sustenabile”, a transmis acesta.