Prezenţă record la referendumul pentru justiţie din Italia. Votul continuă şi luni

La ora 19:00, procentul celor care votaseră la referendum era de 38,9%, un record pentru un referendum organizat pe durata a două zile în Italia, conform Corriere della Serra. Cifrele sunt cu atât mai impresionante dacă ţinem cont de faptul că nu e nevoie de cvorum la acest referendum, iar rezultatul este valid chiar dacă votează mai puţin de 50% din populaţie.

Cetățenii italieni sunt chemați la urne astăzi și mâine pentru a se pronunța asupra unui referendum constituțional privind justiția. Miza consultării populare este o reorganizare profundă a sistemului judiciar, o temă care a dominat agenda publică și care promite să modifice fundamental modul în care funcționează instanțele și parchetele din Peninsulă. Votarea va dura două zile şi se va încheia luni la ora locală 15.00 (14.00 GMT), potrivit Știridiaspora.

Vom reveni cu informaţii despre rezultatul final al referendumului.