€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
Avarie la rețeaua de gaze din Sectorul 1: Sute de clienți fără alimentare până diseară
Data publicării: 15:06 22 Mar 2026

Avarie la rețeaua de gaze din Sectorul 1: Sute de clienți fără alimentare până diseară
Autor: Dana Mihai

Sursa: Agerpres

Distrigaz Sud a oprit gazele pentru 726 de clienți din Sectorul 1 din cauza unei avarii, reluarea fiind estimată la ora 20:00.

Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale pentru 726 de clienţi din Sectorul 1 al Capitalei, în urma unei avarii produse la reţea în timpul unor lucrări de infrastructură, reluarea furnizării fiind estimată în jurul orei 20:00.

Lucrări de tramvai, cauza incidentului

"Ca urmare a unor lucrări de reabilitare reţele şi terasamente pentru tramvai realizate de către firma PORR Construct, pe strada Clăbucet, din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unor elemente aferente reţelei de distribuţie a gazelor naturale. Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 22 martie 2026, începând cu ora 06:14", se arată în informarea companiei, transmisă Agerpres.

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 726 de clienţi casnici şi non-casnici situaţi pe străzile Bucegi, Carpaţi, Clăbucet, Dornei, Parângului, Aviator Popişteanu, Puţul lui Crăciun, Săcele, Scărişoara şi Soveja, din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti, menţionează sursa citată.

"Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de astăzi, 22 martie 2026, în jurul orei 20:00", se mai precizează în comunicat.

Recomandări pentru siguranța consumatorilor

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Distrigaz Sud Reţele operează reţeaua de distribuţie de gaze naturale în Bucureşti şi în alte 1.397 de localităţi din 20 de judeţe.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

gaze
bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close