DCNews Stiri Criza din Orientul Mijlociu împinge UE să relaxeze regulile privind stocurile de gaze
Data actualizării: 17:01 21 Mar 2026 | Data publicării: 16:53 21 Mar 2026

Criza din Orientul Mijlociu împinge UE să relaxeze regulile privind stocurile de gaze
Autor: Mihai Ciobanu

conducta gaze Conducta gaz. Foto: Freepik.com

UE ia în calcul reducerea țintelor de umplere a depozitelor de gaze și devansarea perioadei de reîncărcare, pe fondul creșterii prețurilor la energie provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, le-a transmis miniștrilor energiei din statele membre, într-o scrisoare consultată de Politico, că guvernele ar trebui să adopte o abordare flexibilă în refacerea stocurilor, pentru a reduce cererea în perioadele tensionate și a limita presiunea asupra prețurilor.

Escaladarea conflictului, după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Teheranului la finalul lunii februarie, a dus la creșteri semnificative ale prețurilor globale la energie. Situația este amplificată de loviturile asupra unor importante câmpuri de gaze offshore ale Iranului și de blocarea de facto a Strâmtorii Ormuz, un punct-cheie pentru tranzitul petrolului și gazelor la nivel global.

În acest context, oficialul european propune reducerea țintei de umplere a depozitelor la 80%, cu 10 puncte procentuale sub nivelul obișnuit. Totodată, statele ar putea începe mai devreme injectarea gazelor în depozite pentru a evita o aglomerare a cererii la finalul verii, care ar putea împinge prețurile în sus.

De asemenea, Jørgensen sugerează extinderea termenului limită pentru atingerea țintelor până în luna decembrie, cu două luni mai târziu decât în mod normal, subliniind că aceste măsuri sunt permise de legislația europeană în condiții dificile de piață.

