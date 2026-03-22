Alertă în Tulcea: E posibil să cadă obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul!

Update 3: Alerta a încetat!

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană Întărită, au fost ridicate, duminică seară, din Baza 57 Aeriană "Mihail Kogălniceanu" după detectarea unor drone aeriene în apropiere de frontiera României cu Ucraina, contactul radar fiind pierdut când ţinta evolua la est de localitatea Sulina.

"Duminică, 22 martie, în jurul 20:50, în urma detectării unor drone aeriene în apropiere de frontiera României cu Ucraina, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană Întărită, au fost ridicate din Baza 57 Aeriană 'Mihail Kogălniceanu'. (...) Contactul radar a fost pierdut când ţinta evolua la est de localitatea Sulina", informează Ministerul Apărării Naţionale.

Conform sursei citate, nu s-au raportat elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul naţional, iar alerta aeriană a încetat la ora 22:00.

Update 2: MApN: Aviaţia de vânătoare patrulează în nordul judeţului Tulcea pentru monitorizarea situaţiei

Aviaţia de vânătoare patrulează în nordul judeţului Tulcea pentru monitorizarea situaţiei, ca urmare a detectării unor semnale radar la est de Sulina, anunţă, duminică seară, Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

"Sistemele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării Naţionale au fost trecute în stare de alertă în seara zilei de duminică, 22 martie, ca urmare a detectării unor semnale radar la est de Sulina. Aviaţia de vânătoare patrulează în nordul judeţului Tulcea pentru monitorizarea situaţiei", precizează sursa citată.

Potrivit acesteia, Ministerul Apărării Naţionale se coordonează cu aliaţii în timp real.

La ora 21:10 a fost emis un mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată.

"Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 minute", se arată în mesajul RO-ALERT.

Alertă pentru zona de nord a judeţului Tulcea. E posibil să cadă obiecte din spaţiul aerian

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a emis, duminică seara, un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, avertizând populaţia asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Delta" al judeţului Tulcea precizează că alerta a fost emisă după ce Statul Major al Forţelor Aeriene (SMFA) a detectat un grup de ţinte în apropierea spaţiului aerian românesc.

Până în acest moment, nu sunt apeluri recepţionate în dispeceratul ISU Tulcea.