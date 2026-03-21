Preţuri benzină/motorină sâmbătă, 21 martie 2026. Unde e cel mai ieftin combustibil din România

Conform celor de la peco-online.ro, cea mai ieftină benzină poate fi găsită în Lunguleţu, Dâmboviţa, la preţul de 8,76 lei pe litru. Tot acolo este şi cea mai ieftină motorină din ţară, la preţul de 9,35 lei pe litru.

În ceea ce priveşte cele mai mari cinci oraşe din ţară, preţurile sunt variate. Astfel, în Cluj Napoca, un litru de benzină costă 8,89 lei, în timp ce un litru de motorină costă 9,56 lei. Litrul de GPL se vinde cu 4 lei în acest oraş.

La Timişoara, benzina costă 8,91 lei pe litru, în timp ce litrul de motorină se vinde cu 9,58 lei. GPL-ul costă 3,9 lei pe litru.

Şi la Iaşi motorina costă tot 9.58 lei pe litru, în timp ce benzina costă 8,92 lei pe litru. Litrul de GPL costă 4,03 lei.

La Constanţa, benzina se vinde cu 8,94 lei pe litru, în timp ce motorina costă 9,57 lei. GPL-ul costă 4,02 lei pe litru.

Cât te costă litrul de combustibil în Bucureşti

În ceea ce priveşte Capitala, un litru de benzină costă minimum 8,94 lei, în timp ce motorina se vinde cu minimum 9,58 lei. Şoferii care au rezervoare de GPL pe maşină sunt ceva mai norocoşi, litrul fiind 3,89 lei.

Atenţie, însă. Conform sursei citate, "Valorile returnate de către aplicaţie pot câteodată diferi de cele afişate la pompă din cauza întârzierii cu care aceste preţuri sunt procesate şi actualizate de către serverul principal".