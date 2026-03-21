Data actualizării: 18:05 21 Mar 2026 | Data publicării: 18:04 21 Mar 2026

Retragere din Irak: Toți militarii români au revenit, sâmbătă, în ţară
Autor: Mihai Ciobanu

imagine cu militari, soldati Soldati.

Militarii români din Irak au revenit în țară.

Toți cei 117 militari români dislocați în teatrul de operații din Irak au revenit în România în cursul zilei de sâmbătă, 21 martie, ca urmare a deciziei de ajustare a posturii NATO în cadrul misiunii NATO Mission Iraq, informează Ministerul Apărării Naţionale.

Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, prin efort coordonat la nivel aliat, cu sprijinul structurilor NATO și al partenerilor internaționali. Militarii români au fost relocați temporar în bazele Incirlik (Turcia) și Ramstein (Germania), de unde au fost ulterior transportați în țară cu aeronave militare.

Decizia de retragere a fost determinată de evoluțiile recente ale situației de securitate din regiune, măsurile adoptate având ca prioritate protecția personalului dislocat, explică MApN.

Pe întreaga durată a participării la misiunea NATO din Irak, militarii români, din Batalionul 2 Infanterie Călugareni,  au avut ca misiune principală asigurarea protecției personalului și a facilităților aliate, demonstrând profesionalism și angajament în îndeplinirea atribuțiilor.

Ministerul Apărării Naționale reafirmă angajamentul României față de operațiile și misiunile NATO, contribuind în continuare la consolidarea securității internaționale, în conformitate cu deciziile Alianței.

mapn
irak
