DCNews Stiri Două cutremure, luni dimineaţă, în România, la doar 3 minute distanță
Data actualizării: 08:33 23 Mar 2026 | Data publicării: 08:30 23 Mar 2026

Două cutremure, luni dimineaţă, în România, la doar 3 minute distanță
Autor: Doinița Manic

imagine cu grafic cutremur Cel de-al doilea cutremur s-a produs la 3 minute după primul seism. Foto: Inquam, de Octav Ganea

Două cutremure s-au produs, luni dimineaţă, în România.

Două cutremure s-au produs, luni dimineaţă, în România, informează Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Primul seism a avut o magnitudine de 2,1 grade pe scara Richter și s-a produs în zona seismică Făgăraş-Câmpulung, Argeş. Celălalt a avut loc la doar trei minute distanță, a avut o magnitudine de 2,9 grade pe scara Richter şi s-a produs în zona seismică Vrancea-Buzău.

Detalii despre cele două cutremure care au avut loc în România luni dimineața

"În ziua de 23 martie 2026 la ora 06:52:35 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, Argeș, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adâncimea de 5.1 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46km NV de Târgoviște, 52km SV de Brașov, 54km NE de Pitești, 66km E de Râmnicu Vâlcea, 76km NV de Ploiești, 80km SV de Sfântu-Gheorghe, 97km SE de Sibiu.

La ora 06:55:40 (ora locală a României), un alt cutremur slab, cu magnitudinea ml 2.9, s-a produs în zona sesismică Vrancea, Buzău, la adâncimea de 144.2 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 53km V de Focșani, 59km NV de Buzău, 61km SE de Sfântu-Gheorghe, 70km E de Brașov, 85km NE de Ploiești", transmite sursa citată.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Criza din Strâmtoarea Ormuz amenință medicamentele uzuale din SUA
Publicat acum 20 minute
Simulare BAC 2026 - Limba și literatura română. Cum se desfăşoară prima probă scrisă
Publicat acum 29 minute
Războiul din Orientul Mijlociu, cât două crize ale petrolului pe zi. ”Nicio ţară nu va fi imună”/ Ultimatumul lui Donald Trump pentru Iran
Publicat acum 45 minute
Două clădiri de 3 etaje s-au prăbușit în Istanbul. Cât de sigur este cartierul Fatih, preferat de turiști. Autoritățile, avertisment despre o prăbușire în domino
Publicat acum 48 minute
Stânga păstrează Parisul, Lyon și Marsilia la alegerile locale din Franța
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Horoscop 23 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Două cutremure, luni dimineaţă, în România, la doar 3 minute distanță
Publicat acum 1 ora si 27 minute
BANCUL ZILEI: Duhul nu poate satisface o dorință
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Ședință decisivă în PSD despre ieșirea de la guvernare
Publicat acum 45 minute
Două clădiri de 3 etaje s-au prăbușit în Istanbul. Cât de sigur este cartierul Fatih, preferat de turiști. Autoritățile, avertisment despre o prăbușire în domino
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
