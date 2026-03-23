Două cutremure, luni dimineaţă, în România, la doar 3 minute distanță

Două cutremure s-au produs, luni dimineaţă, în România, informează Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Primul seism a avut o magnitudine de 2,1 grade pe scara Richter și s-a produs în zona seismică Făgăraş-Câmpulung, Argeş. Celălalt a avut loc la doar trei minute distanță, a avut o magnitudine de 2,9 grade pe scara Richter şi s-a produs în zona seismică Vrancea-Buzău.

Detalii despre cele două cutremure care au avut loc în România luni dimineața

"În ziua de 23 martie 2026 la ora 06:52:35 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, Argeș, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adâncimea de 5.1 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46km NV de Târgoviște, 52km SV de Brașov, 54km NE de Pitești, 66km E de Râmnicu Vâlcea, 76km NV de Ploiești, 80km SV de Sfântu-Gheorghe, 97km SE de Sibiu.

La ora 06:55:40 (ora locală a României), un alt cutremur slab, cu magnitudinea ml 2.9, s-a produs în zona sesismică Vrancea, Buzău, la adâncimea de 144.2 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 53km V de Focșani, 59km NV de Buzău, 61km SE de Sfântu-Gheorghe, 70km E de Brașov, 85km NE de Ploiești", transmite sursa citată.