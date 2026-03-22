Economii de câteva salarii, pierderi de miliarde: Proiect major, blocat de lipsa de personal de la Ministerul Energiei

Un program cheie de extindere și modernizare a rețelei de distribuție a energiei electrice, cu finantare din Fondul pentru Modernizare, este blocat de lipsa de personal administrativ la Ministerul Energiei. România are alocate miliarde de euro pentru modernizarea rețelelor electrice, dar banii se pierd dacă sumele nu sunt folosite în următorii patru ani. Întârzierile la plată, atât a cererilor de prefinanțare cât și a celor de rambursare, depășesc, în unele cazuri, 200 zile lucrătoare. Cuantumul sumelor întârziate la plată este de ordinul zecilor de milioane de euro. Explicația: lipsesc 10-15 funcționari la Ministerul Energiei pentru a procesa și gestiona programele de finanțare alocate.

Iar întârzierea plăților pune în pericol întregul program. Lucrările de modernizare și extindere a rețelelor electrice sunt investiții complexe, care implică echipamente produse la comandă de furnizori din interiorul și din afara Uniunii Europene. Orice întârziere în lansarea sau plata comenzilor poate duce la nesecurizarea prețurilor și a lanțurilor de aprovizionare, generând costuri suplimentare și întârzieri imprevizibile.

Executanții lucrărilor pot întâmpina presiuni semnificative asupra fluxurilor de numerar, afectând plata echipamentelor și a resursei umane, deja impactată de scumpiri și de incertitudinile economice recente. În plus, întârzierea punerii în funcțiune a unor rețele moderne împiedică integrarea rapidă a surselor regenerabile locale și poate menține dependența de importuri sau de energie produsă din hidrocarburi, reducând reziliența la penurii și la volatilitatea prețurilor de pe piețele externe.

Ce pierde România: energie ieftină, din surse regenerabile, producție industrială, centre de date

Atragerea la timp a fondurilor nerambursabile are efecte economice importante. Fiecare euro investit în rețele generează între doi și trei euro în economie, prin contractare, locuri de muncă și servicii conexe. Rețelele moderne atrag investiții private, deoarece reprezintă un factor decisiv pentru investitorii industriali, inclusiv pentru producție, logistică, centre de date sau fabrici electrificate. Accesul la energie electrică stabilă și la costuri previzibile crește competitivitatea industrială. Reducerea pierderilor tehnice scade costurile operaționale ale sistemului și se reflectă în eficiență macroeconomică. Granturile reduc costul capitalului, scad presiunea asupra tarifelor și permit un volum mai mare de investiții decât ar fi posibil doar din venituri reglementate.

In aceste conditii, intarzierile la plata respectivelor grant-uri genereaza un cost suplimentar de finantare, cost care este transferat in tarifele achitate de consumatori.