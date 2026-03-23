Deces în politică: A murit fostul premier al Franței

Data actualizării: 10:59 23 Mar 2026 | Data publicării: 10:44 23 Mar 2026

Autor: Doinița Manic

imagine cu lumanare, doliu Fostul premier al Franței avea 88 de ani. Foto cu caracter ilustrativ: Pexels

Este doliu în politică. A murit fostul premier al Franței.

Fostul premier francez Lionel Jospin a decedat, la vârsta de 88 de ani, a anunţat luni familia politicianului pentru AFP.

Informaţia privind decesul lui Jospin a fost confirmată de două surse din Partidul Socialist, transmite Agerpres, citând Reuters.

Lionel Jospin a condus guvernul francez în timpul mandatului preşedintelui de centru-dreapta Jacques Chirac între 1997 şi 2002 în timpul coabitării, termen folosit în Franţa atunci când preşedintele şi prim-ministrul provin din tabere politice opuse. 

Înfrângerea suferită de Lionel Jospin - momentul retragerii din politică

Pe 21 aprilie 2002, alegătorii au aflat rezultatele șocante din primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța. Pentru prima dată în istoria Republicii, un candidat de extremă dreapta - Jean-Marie Le Pen - avea să avanseze în turul doi.

Câteva minute mai târziu, Lionel Jospin s-a adresat susținătorilor săi. Principalul candidat al stângii, pe care mulți îl credeau următorul președinte, a declarat că își asumă întreaga responsabilitate pentru înfrângerea neașteptată. 

În timp ce strigătele se ridicau din mulțime, Jospin – palid, dar calm – a anunțat că se retrage din viața politică. Premierul socialist nu avea să mai dețină niciodată o funcție aleasă.

Întrebat ani mai târziu despre acel sondaj care i-a pus capăt carierei, el a spus: „Poți regreta că nu ai avut șansa să-ți dovedești valoarea atunci când mai era o singură treaptă de urcat și te-ai împiedicat înaintea acelei trepte.”

A fost o reflecție tipică, reținută, din partea unui politician adesea considerat auster.

