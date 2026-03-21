Data publicării: 22:35 21 Mar 2026

Marea Britanie exclude baza Akrotiri din acordul militar cu SUA
Autor: Dana Mihai

Marea Britanie a anunțat că baza Akrotiri din Cipru nu va fi implicată în acordul defensiv cu SUA.

Marea Britanie a declarat că baza sa aeriană Akrotiri din Cipru nu va fi implicată în acordul defensiv cu Statele Unite privind utilizarea bazelor britanice, după o convorbire de sâmbătă între prim-ministrul Keir Starmer și președintele cipriot Nikos Christodoulides, potrivit Reuters.

SUA primesc acces la alte baze britanice

Guvernul britanic a autorizat vineri SUA să utilizeze RAF Fairford din Anglia și Diego Garcia, o bază comună SUA–Marea Britanie din Oceanul Indian, pentru a efectua lovituri defensive asupra unor situri de rachete iraniene care atacau nave în Strâmtoarea Hormuz. „RAF Akrotiri nu va fi implicată în continuarea acordului Regatului Unit cu SUA privind utilizarea bazelor britanice în apărarea colectivă a regiunii”, a declarat un purtător de cuvânt al biroului lui Starmer, într-un comunicat oficial britanic referitor la convorbirea cu Christodoulides.

O dronă de tip Shahed, de origine iraniană, a provocat pagube minore pe 2 martie, când a lovit facilități ale bazei aeriene Akrotiri din sudul Ciprului, alte două fiind ulterior interceptate.

Nu au mai fost raportate alte incidente de securitate pe insulă, unde Marea Britanie a păstrat suveranitatea asupra a două baze atunci când a acordat independența fostei sale colonii în 1960.

Un purtător de cuvânt al guvernului cipriot a declarat într-un comunicat că Starmer a reiterat „că securitatea Republicii Cipru este fundamentală pentru Regatul Unit și, în acest scop, s-a luat decizia de a consolida mijloacele care contribuie la măsurile preventive deja existente”. „În cele din urmă, prim-ministrul a reiterat că bazele britanice din Cipru nu vor fi utilizate pentru nicio operațiune militară ofensivă”, a adăugat acesta.

Atac iranian asupra Diego Garcia înainte de autorizare

Separat, o sursă din Ministerul britanic al Apărării a declarat că un atac cu rachete balistice iraniene îndreptat spre Diego Garcia a avut loc înainte ca Regatul Unit să acorde cea mai recentă autorizație SUA.

Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a declarat sâmbătă presei britanice că politica guvernului privind războiul SUA–Israel împotriva Iranului rămâne una defensivă.

„Vom oferi sprijin defensiv împotriva acestor amenințări iraniene nechibzuite, dar nu am fost și nu suntem implicați în acțiuni ofensive și dorim să vedem o soluționare cât mai rapidă posibil”, a spus ea.

„Nu vom fi atrași într-un conflict mai amplu”, a adăugat.

