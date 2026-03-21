Iranul a anunţat condiţia pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu
Data actualizării: 15:46 21 Mar 2026 | Data publicării: 15:46 21 Mar 2026

Iranul a anunţat condiţia pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu
Autor: Florin Răvdan

Imagine cu harta Iranului Sursa foto: Freepik

Preşedintele Iranului a anunţat ce condiţii pune ţara sa pentru încetarea conflictului din Orientul Mijlociu.

"Încetarea imediată a agresiunii" SUA şi a Israelului împotriva Iranului, precum şi garanţii că astfel de atacuri nu se vor repeta în viitor constituie condiţia pentru se pune capăt războiului în Orientul Mijlociu, a declarat sâmbătă preşedintele iranian Masoud Pezeshkian, citat de agenţia de presă EFE.

"Condiţia pentru încetarea războiului şi a conflictului în regiune este încetarea imediată a agresiunii din partea Statelor Unite şi a regimului sionist, precum şi garanţia că aceasta nu se va repeta în viitor", a declarat Pezeshkian într-o convorbire telefonică cu premierul indian Narendra Modi, potrivit agenţiei de presă locale Irna.

Preşedintele iranian a subliniat că nu Iranul a "declanşat războiul" şi a acuzat SUA şi Israelul că au lansat atacuri "fără justificare şi fără o bază legală" în toiul negocierilor asupra programului nuclear al ţării sale, ceea ce a dus la uciderea unor înalţi oficiali militari şi a unor civili, cerând încetarea a ceea ce a calificat drept acţiuni "inumane şi imorale".

De asemenea, Pezeshkian a respins argumentele invocate de Washington pentru a justifica ofensiva militară, în special presupusa intenţie de a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare, şi a reiterat faptul că Republica islamică desfăşoară un program în scopuri paşnice şi este dispusă să-şi supună activităţile nucleare supravegherii internaţionale.

Preşedintele iranian a subliniat, de asemenea, necesitatea consolidării unităţii între ţările din regiune şi a propus crearea unui mecanism regional de securitate pentru a garanta stabilitatea fără intervenţia actorilor externi.

La rândul său, Narendra Modi a exprimat preocuparea Indiei cu privire la amplificarea tensiunilor în Orientul Mijlociu şi a susţinut necesitatea de a se reveni cât mai curând posibil la calea dialogului, potrivit agenţiei Irna.

Şeful guvernului indian a avertizat, de asemenea, asupra riscurilor pe care le implică atacurile asupra infrastructurilor energetice pentru securitatea globală şi a subliniat importanţa garantării libertăţii de navigaţie în Golful Persic, într-o aluzie la blocarea de către Iran a strategicei strâmtori Ormuz, prin care trece 20 % din producţia mondială de ţiţei, scrie Agerpres. 

