€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
De ce în țările dezvoltate viteza pe autostradă este mai mică decât în România
Data publicării: 22:03 21 Mar 2026

EXCLUSIV De ce în țările dezvoltate viteza pe autostradă este mai mică decât în România
Autor: Dana Mihai

dusky-highway-scenery Trafic. Foto: Freepik.com

Titi Aur a explicat că în multe țări limitele de viteză sunt mai mici și ajustate în funcție de siguranța rutieră.

„Mie mi s-a părut ciudat când am ajuns în Australia și pe autostradă era 100 de km pe oră, la 101 era sancțiunea. Sancțiunea însemna a judecată, nici măcar nu era amendă, te trimitea la judecător în funcție de ce ai mai făcut, mi s-a părut ciudat.

SUA: limite mai mici decât în România

Între timp am mai văzut și am mai auzit și, inclusiv în Statele Unite, pe autostradă e maxim 60 de mile, deci 90 de km pe oră, in diferite state, că nu e în toate la fel, dar sunt state în care e voie 60 de mile, 90 de km pe oră, pentru noi sună ciudat.

În țările nordice 100-110, rar 120, dar de obicei 110. Adică autostrada nu înseamnă 130, nu înseamnă 140 ca în Polonia. Deci sunt diferite politici, diferite strategii, dar o țară dezvoltată, chiar foarte dezvoltată, Corea, nu acceptă viteza mare pe autostrăzi, pe drumurile naționale la fel 60. Deci sunt țări care țin sub control siguranța rutieră și prin astfel de restricții. 

Citește și: Lecţie predată în trafic unui şofer care a depăşit coloana. Titi Aur, de acord "ca toţi să avem politica asta"

Justificarea din Australia spune foarte multe.

Cum sunt ajustate limitele în funcție de accidente

Când am spus: "Dar de ce pe drumul național e 110 și pe autostradă e 100?" Mi-au spus foarte simplu, că noi ne-am pus niște limite, niște target-uri până la cât acceptăm să fie decese, accidente și pe drumurile naționale la 110 nu s-a depășit și am rămas cu 110. Pe autostradă, când s-a depășit, a mai scăzut.

Și am întrebat: "Bun, și până unde coborâți?". Răspunsul a fost: până unde e nevoie. Dacă numărul de accidente sau de morți crește peste un anumit nivel, mai scade limita, apoi iar mai scade. Și șoferii știu asta și se așteaptă. Dacă cresc cifrele, se face raportul și se intervine.

Nu mă surprinde total. Țările civilizate au restricții care, pentru noi, ca țară latină, par greu de acceptat. Dar regula este simplă: dacă vrei, circuli respectând regulile, dacă nu, nu circuli. Nu e obligatoriu să conduci. Te urci în autobuz și mergi ca toată lumea”, a explicat Titi Aur, la DC Conducem.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
