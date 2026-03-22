Incendiu de amploare în judeţul Sibiu. Ard 100 de hectare de vegetaţie uscată
Data publicării: 15:39 22 Mar 2026

Incendiu de amploare în judeţul Sibiu. Ard 100 de hectare de vegetaţie uscată
Autor: Mihai Ciobanu

whatsapp-image-2019-08-30-at-18-54-30_69078400 Incendiu de vegetație. FOTO: ISU Tulcea.

Incendiu puternic de vegetaţie în desfăşurare la Porumbacu de Sus.

Pompierii sibieni intervin în aceste momente pe raza localităţii Porumbacu de Sus pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată care se manifestă pe o suprafaţă însemnată.

Până în acest moment, au ars aproximativ 100 de hectare de vegetaţie uscată şi litieră, incendiul fiind în apropierea unei păduri şi, de asemenea, în apropierea mai multor cabane.

Zona este greu accesibilă, se intervine pedestru pentru limitarea extinderii incendiului.

La faţa locului sunt mobilizaţi aproximativ 25 de pompieri militari. De asemenea, în sprijinul pompierilor sunt mai mulţi pompieri voluntari, membri ai Ocolului Silvic şi de asemenea, vor interveni şi voluntari ai Rescue 4x4.

Intervenţia este îngreunată şi de condiţiile meteorologice, întrucât bate vântul.

Misiunea este în desfăşurare, este o intervenţie de lungă durată.

