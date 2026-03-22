Accident mortal pe A1, Sibiu-Sebeş

Accident soldat cu decesul unei persoane, duminică dimineaţa, pe autostrada A1.
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că un autoturism care se deplasa pe Autostrada A1 sensul Sibiu - Sebeș, la kilometrul 256, în zona localității Cristian, județul Sibiu, a lovit glisiera metalică, rămânând imobilizat în zona mediană. În urma accidentului a rezultat decesul conducătorului auto. Traficul este restricționat pe a doua bandă în ambele sensuri, valorile fiind scăzute.
Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 08.00.
