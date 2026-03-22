Accident mortal pe A1, Sibiu-Sebeş

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că un autoturism care se deplasa pe Autostrada A1 sensul Sibiu - Sebeș, la kilometrul 256, în zona localității Cristian, județul Sibiu, a lovit glisiera metalică, rămânând imobilizat în zona mediană. În urma accidentului a rezultat decesul conducătorului auto. Traficul este restricționat pe a doua bandă în ambele sensuri, valorile fiind scăzute.

Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 08.00.