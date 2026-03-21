DCNews Stiri Ţările G7 cer Iranului să oprească atacurile "nejustificabile" împotriva statelor din Orientul Mijlociu
Data actualizării: 21:50 21 Mar 2026 | Data publicării: 21:49 21 Mar 2026

Ţările G7 cer Iranului să oprească atacurile "nejustificabile" împotriva statelor din Orientul Mijlociu
Autor: Mihai Ciobanu

imagine cu o racheta, razboi Militarii greci au folosit o baterie antiaeriană Patriot pentru a intercepta rachetele lansate de Iran. Sursa foto: Freepik

Mesaj ferm din partea miniştrilor de externe ai ţărilor din grupul G7.

"Cerem să se pună capăt imediat şi necondiţionat tuturor atacurilor pe care le efectuează regimul iranian", potrivit unui comunicat comun al miniştrilor de externe din G7 (Germania, Canada, SUA, Franţa, Italia, Japonia, Regatul Unit, precum Înaltul reprezentant pentru afaceri externe al UE).

Iranul a ripostat la campania aeriană americană şi israeliană, lansată în 28 februarie, atacând numeroase ţări din regiune, vizând în acelaşi timp ţinte militare occidentale, dar şi infrastructuri energetice şi instalaţii civile.

G7 îşi exprimă "sprijinul pentru partenerii noştri din Orientul Mijlociu în faţa atacurilor nejustificabile ale Republicii Islamice Iran şi ale grupărilor pe care le susţine", potrivit comunicatului.

"Susţinem dreptul ţărilor atacate în mod nejustificabil de către Iran sau de către susţinătorii săi să-şi apere teritoriul şi să-şi protejeze cetăţenii. Ne reafirmăm sprijinul neclintit pentru securitatea, suveranitatea şi integritatea lor teritorială", adaugă miniştrii de externe din G7.

Referitor la circulaţia în strâmtoarea Ormuz - rută petrolieră mondială prin care trecerea navelor a fost întreruptă - G7 subliniază "importanţa păstrării rutelor maritime şi a securităţii navigaţiei, în special în strâmtoarea Ormuz şi pe toate căile navigabile cheie asociate, precum şi a securităţii şi siguranţei lanţurilor de aprovizionare şi stabilităţii pieţelor energetice". 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

