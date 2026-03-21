Creşte numărul ţărilor dispuse să contribuie la redeschiderea strâmtorii Ormuz

Aproximativ 20 de ţări - între care Emiratele Arabe Unite (EAU), Marea Britanie, Franţa, Canada şi Japonia- s-au declarat sâmbătă "pregătite să contribuie la eforturile" necesare pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată de facto de Iran de la începutul războiului declanşat în 28 februarie odată cu ofensiva americano-israeliană împotriva Republicii islamice, relatează AFP.

Într-un comunicat comun, aceste ţări, în principal europene, au condamnat recentele atacuri iraniene care au vizat nave şi infrastructuri petroliere şi gazifere, cerând un "moratoriu imediat şi global asupra atacurilor împotriva infrastructurilor civile".

Germania, Italia, Olanda, Danemarca, Letonia, Slovenia, Estonia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Republica Cehă, România, Lituania, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Australia şi Bahrain sunt celelalte ţări care au semnat comunicatul, notează AFP.