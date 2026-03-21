€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
DCNews Stiri Creşte numărul ţărilor dispuse să contribuie la redeschiderea strâmtorii Ormuz
Data actualizării: 17:25 21 Mar 2026 | Data publicării: 17:24 21 Mar 2026

Creşte numărul ţărilor dispuse să contribuie la redeschiderea strâmtorii Ormuz
Autor: Mihai Ciobanu

stramtoarea ormuz Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Agerpres

20 de state, inclusiv Marea Britanie, Franța și Canada, s-au declarat pregătite să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată de facto de Iran pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Aproximativ 20 de ţări - între care Emiratele Arabe Unite (EAU), Marea Britanie, Franţa, Canada şi Japonia- s-au declarat sâmbătă "pregătite să contribuie la eforturile" necesare pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată de facto de Iran de la începutul războiului declanşat în 28 februarie odată cu ofensiva americano-israeliană împotriva Republicii islamice, relatează AFP.

Într-un comunicat comun, aceste ţări, în principal europene, au condamnat recentele atacuri iraniene care au vizat nave şi infrastructuri petroliere şi gazifere, cerând un "moratoriu imediat şi global asupra atacurilor împotriva infrastructurilor civile".

Germania, Italia, Olanda, Danemarca, Letonia, Slovenia, Estonia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Republica Cehă, România, Lituania, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Australia şi Bahrain sunt celelalte ţări care au semnat comunicatul, notează AFP. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Donald Trump, mesaj de susţinere pentru Viktor Orban, înaintea alegerilor din Ungaria
Publicat acum 54 minute
Cămătărie şi şantaj. Percheziţii, sâmbătă, în zece locaţii din Arad
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Chuck Norris a fost omagiat de lideri și vedete din întreaga lume
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Retragere din Irak: Toți militarii români au revenit, sâmbătă, în ţară
Publicat acum 1 ora si 54 minute
Elon Musk se oferă să plătească salariile agenților din aeroporturi, afectați de blocajul bugetar din SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 12 minute
Bolojan, în pragul căderii. Jocurile PNL și PSD, după votul pe buget. Cine ar putea fi noul premier
Publicat acum 6 ore si 50 minute
Lecţie predată în trafic unui şofer care a depăşit coloana. Titi Aur, de acord "ca toţi să avem politica asta"
Publicat acum 11 ore si 46 minute
Vechimea în muncă, cel mai mare pericol pentru cei care fac mentenanţă la eoliene. Motivul e surprinzător
Publicat acum 8 ore si 32 minute
Iranul a lansat 2 rachete spre bazele de pe insula Diego Garcia, la 4000 km distanţă. Bogdan Chirieac a subliniat posibila miză a atacului
Publicat acum 10 ore si 43 minute
Horoscop 21 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close