€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
Un cimitir "nemţesc" a fost descoperit la Târgu Neamţ de cercetători germani
Data publicării: 10:59 21 Mar 2026

Un cimitir "nemţesc" a fost descoperit la Târgu Neamţ de cercetători germani
Autor: Giorgi Ichim

descoperire-arheologica descoperire arheologica - Foto: Freepik

Un cimitir din secolul al XIX-lea care a aparţinut comunităţii germane din zona oraşului Târgu-Neamţ a fost descoperit, zilele acestea, de o echipă de cercetători din Germania.

Aceştia sunt de la Universitatea din Erlangen-Nürnberg şi au venit în zonă pentru a efectua cercetări arheologice neinvazive, în cadrul unui proiect comun cu arheologi de la Complexul Muzeal Naţional (CMN) Neamţ.

Potrivit cercetătorului Vasile Diaconu, din cadrul Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, investigaţiile folosesc tehnologii moderne de cercetare a structurilor antropice aflate în subsol şi oferă arheologilor informaţii precise despre localizarea vestigiilor.

Scopul cercetărilor este de a investiga aşezările preistorice, dar specialiştii germani, împreună cu arheologii nemţeni, au decis să facă o verificare într-o locaţie aproape necunoscută până acum.

Totul a început în urmă cu puţin timp, când au fost identificate câteva hărţi din secolul al XIX-lea cu zona oraşului Târgu Neamţ. Pe aceste hărţi apărea un obiectiv despre care nu există nicio informaţie istorică, respectiv un cimitir german, aflat în marginea estică a târgului de atunci.

Pornind de la această informaţie, arheologul Vasile Diaconu împreună cu echipa de specialişti germani au decis să facă o scanare geofizică a perimetrului respectiv pentru a verifica existenţa unui spaţiu funerar şi implicit pentru a verifica veridicitatea informaţiilor consemnate pe hărţile vechi.

Diaconu a precizat, pentru Agerpres, că demersul nu a fost deloc simplu, deoarece, în prezent, zona respectivă este păşune pentru animale şi nu s-a păstrat niciun indiciu al existenţei unui cimitir.

"Graţie eforturilor colegului meu Iulian Maftei, care a găsit acele hărţi, am pornit în această aventură, deşi eram aproape convins că nu vom putea identifica respectivul cimitir german, având în vedere lipsa oricărui reper vizibil în teren. Cu toate acestea, având tehnologia colegilor de la Erlangen, dar şi experienţa lor de teren, am reuşit să identificăm urmele acelui spaţiu funerar. Fără să aibă o vechime mare, din punctul meu de vedere este o descoperire de excepţie, pentru care nu existau alte surse documentare şi care va îmbogăţi istoria locală", a declarat Vasile Diaconu.

Conform măsurătorilor echipei germane, cimitirul nu avea dimensiuni mari, dar era delimitat de o incintă zidită.

Pe harta geomagnetică a sitului se observau foarte bine şi mormintele.

Specialiştii de la Universitatea din Erlangen s-au arătat foarte încântaţi de această descoperire, cu implicaţii istorice deosebite.

"Cercetarea noastră a relevat existenţa unei incinte de formă rectangulară, care închidea un spaţiu de aproape 400 de metri pătraţi, iar scanarea a surprins contururile a cel puţin 10 morminte, care, destul de probabil, aveau şi pietre funerare. Pentru noi este o descoperire interesantă, dar care trebuie confirmată printr-o cercetare arheologică. Putem spune că are şi o anumită valoare sentimentală, având în vedere faptul că este vorba de un spaţiu funerar care a aparţinut conaţionalilor noştri din secolul al XIX-lea", a spus coordonatorul echipei germane, dr. Carsten Mischka într-o declaraţie acordată AGERPRES.

Arheologii nemţeni îşi propun ca pentru o validare a acestor rezultate geofizice să fie făcute şi cercetări arheologice, care ar putea să aducă informaţii istorice preţioase.

Prin folosirea acestor metode neivazive de cercetare pot fi descoperite lucruri cu totul deosebite, chiar şi din timpuri mai apropiate de prezent, dar pentru care nu există suficiente date istorice

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Lecţie predată în trafic unui şofer care a depăşit coloana. Titi Aur, de acord "ca toţi să avem politica asta"
Publicat acum 32 minute
Atac la Natanz: Iranul a informat AIEA, iar Israelul anunță lovituri și mai intense
Publicat acum 54 minute
Cum poți economisi bani când speli rufe. Trucuri simple care reduc costurile la fiecare spălare
Publicat acum 59 minute
„Blackout challenge” face victime în SUA. Piesa României la Eurovision ar putea fi atacată din nou
Publicat acum 1 ora si 6 minute
O româncă este implicată în acțiunea de spionaj de la Baza Navală HM Clyde. Ea și un iranian, reținuți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 41 minute
Bolojan, în pragul căderii. Jocurile PNL și PSD, după votul pe buget. Cine ar putea fi noul premier
Publicat acum 5 ore si 15 minute
Vechimea în muncă, cel mai mare pericol pentru cei care fac mentenanţă la eoliene. Motivul e surprinzător
Publicat acum 4 ore si 12 minute
Horoscop 21 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 51 minute
BANCUL ZILEI: Afacere pur românească
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Iranul a lansat 2 rachete spre bazele de pe insula Diego Garcia, la 4000 km distanţă. Bogdan Chirieac a subliniat posibila miză a atacului
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close