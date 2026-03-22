€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
DCNews Stiri "E război pe viaţă şi pe moarte". Chirieac: România e într-o situaţie critică. Riscuri economice majore
Data actualizării: 13:47 22 Mar 2026 | Data publicării: 13:39 22 Mar 2026

"E război pe viaţă şi pe moarte". Chirieac: România e într-o situaţie critică. Riscuri economice majore
Autor: Mihai Ciobanu

missile-is-seen-sky-with-words-end Rachete. foto AI: Freepik.com

Bogdan Chirieac, analiză: Ce riscă România dacă tensiunile globale scapă de sub control.

Situaţia devine din ce în ce mai dificilă în Orientul Mijlociu, iar conflictul militar este departe de a se încheia. Iranul ameninţă, Statele Unite dau ultimatumuri, iar întreaga planetă se afundă, pe zi ce trece, într-o criză economică fără precedent. 

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre toate aceste lucruri, duminică, într-o intervenţie la România TV.

"E război pe viaţă şi pe moarte. Însă, până la urmă, toate aceste eforturi au un scop. Vă daţi seama ce s-ar fi întâmplat dacă Iranul ar fi ajuns la arma nucleară? Dincolo de toate problemele care le-au dat lumii în acest moment, dacă Iranul ar fi fost lăsat să dezvolte arma nucleară nu ar fi avut nicio problemă să o folosească acolo unde ar fi ordonat teocraţia de la Teheran.

În ceea ce priveşte România, ţara noastră nu rezistă la efectele unui astfel de conflict unde nu e parte directă. Zeci de ani, România nu a dezvoltat capacităţile de stocare de petrol şi gaz. Tot ceea ce a însemnat infrastructură a fost dat de-o parte. România s-a dezvoltat şi arată acum cel mai bine din istoria sa, graţie mediului privat şi 'împotriva' statului' care a fost cel mai mare inamic al românilor în toată această perioadă. România nu are resurse, nu are nici măcar un plan cum să reziste. Dacă mâine se duce benzina la 15 lei/litru, ţara noastră nu are ce să facă.

România este într-o situaţia critică. Eu sper, totuşi, ca, la o adică, să ne ajute Uniunea Europeană", atrage atenţia Bogdan Chirieac.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi
bogdan chirieac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close