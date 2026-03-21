Marea Britanie a confirmat atacul Iranului asupra bazei Diego Garcia. Bogdan Chirieac avertizează că "lumea a luat foc" şi spune că singura soluţie e o coaliţie internaţională

Iranul a încercat vineri "fără succes" să lovească baza navală comună americano-britanică Diego Garcia, în Oceanul Indian, a confirmat sâmbătă o sursă oficială britanică pentru AFP.

Potrivit sursei citate, această tentativă eşuată a avut loc înainte ca guvernul britanic să anunţe vineri că va autoriza Statele Unite să folosească unele dintre bazele sale pentru a lovi situri iraniene folosite pentru a ataca nave în Strâmtoarea Ormuz.

Wall Street Journal a relatat că Iranul a lansat două rachete balistice spre bază, aflată la aproximativ 4.000 de kilometri de teritoriul iranian, dar niciuna nu şi-a atins ţinta. O rachetă a funcţionat defectuos în zbor, iar cealaltă a fost interceptată, potrivit oficialilor americani.

Agenţia de presă iraniană semioficială Mehr a confirmat sâmbătă că Iranul a lansat două rachete balistice către baza Diego Garcia şi a comentat că vizarea bazei a fost "un pas semnificativ... care arată că raza de acţiune a rachetelor Iranului este mai mare decât şi-a imaginat anterior duşmanul", scrie Agerpres.

Bogdan Chirieac a intervenit pe acest subiect la România TV. Întrebat de moderatorul Dragoş Bistriceanu ce ar trebui să ştie lumea după aceste noi escaladări, analistul politic a lansat un avertisment.

"Populaţia trebuie să ştie că lumea a luat foc. Lumea, în acest moment, a luat foc. Conflictul militar regional poate fi considerat în acest moment conflict global. Nu doar pe partea militară. Economic a luat foc lumea. Politic a luat foc lumea. Aproape că lucrurile au scăpat de sub control. Iar consecinţele vor fi pe termen foarte lung. Şi aşa s-a schimbat lumea, fosta ordine mondială nu mai există. Nu am spus-o noi, primul care a afirmat-o cu subiect şi predicat a fost cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, acum o lună de zile. Şi aşa stau lucrurile", a spus Bogdan Chirieac.

O coaliţie internaţională, singura scăpare?

"Dar iată, Iranul are o forţă militară la care nu se aştepta nimeni. Probabil bine alimentată, nu ştiu dacă de Federaţia Rusă, care până de curând nu avea resurse, ci de China. China care are resurse şi a ţinut economia Rusiei în picioare în ultimii 4 ani de zile, de când a încercat să invadeze Ucraina. Şi probabil că şi rachetele acestea de 4000 km rază de acţiune sunt cu tehnologie chinezească, dacă nu sunt fabricate în China integral. Deci în acest moment, războiul puterilor mondiale se desfăşoară prin proxy. Iar Iranul are această strategie pentru care probabil s-a pregătit câteva decenii, să blocheze strâmtoarea Ormuz, să atace toate statele civilizate din Golf, state care colaborează deja cu Occidentul.

Toate lucrurile acestea ne aruncă în aer şi vedem că momentan nu există antidot. Cel puţin deocamdată. Eu cred că fără o coaliţie internaţională care să cuprindă Occidentul, dar şi Coreea de Sud, Japonia, Australia, Noua Zeelendă, nu ieşim uşor din această criză", a mai spus Bogdan Chirieac.