DCNews Stiri Chuck Norris a fost omagiat de lideri și vedete din întreaga lume
Data publicării: 18:33 21 Mar 2026

Chuck Norris a fost omagiat de lideri și vedete din întreaga lume
Autor: Dana Mihai

Actorul Chuck Norris. Sursa foto: Captură video Facebook Chuck Norris/ Edit DCNews

Numeroase personalităţi i-au adus omagii actorului Chuck Norris, decedat joi, la vârsta de 86 de ani, informează Reuters.

Donald Trump

A fost un tip grozav, le-a spus preşedintele american Donald Trump reporterilor în faţa Casei Albe. A fost un tip bun, foarte dur. Nu ai vrea să te baţi cu el, vă spun eu. A fost un tip dur şi grozav, un mare susţinător.

Gregg Abbott

Texasul a pierdut o legendă, a scris pe X guvernatorul republican al Texasului, Gregg Abbott. Tot Texasul deplânge moartea lui Chuck Norris. A fost nu doar o legendă a artelor marţiale, ci şi unicul Walker, poliţistul texan. A entuziasmat generaţii de conservatori. Le-a oferit o pasiune şi o voce cu care să lupte pentru principiile care fac America să fie cea mai grozavă naţiune de pe faţa pământului.

Citește și: Lucruri mai puțin știute despre Chuck Norris, decedat la vârsta de 86 de ani

A întruchipat duritatea, tăria de caracter şi patriotismul graţie cărora Texasul este de neegalat, a mai spus guvernatorul.

Benjamin Netanyahu

Premierul israelian Beniamin Netanyahu a scris pe X că Norris a fost un mare prieten al Israelului şi un prieten personal apropiat.

Chuck a adus artele marţiale şi căldura caracterului său la milioane de oameni de pe tot globul, a adăugat Netanyahu.

Sylvester Stallone

Actorul american Sylvester Stallone a scris pe Instagram: Am colaborat foarte bine cu Chuck. A fost un american adevărat în toate privinţele. Un om grozav, a adăugat el.

Stephen King

Scriitorul Stephen King a scris pe X: Mi s-a părut grozav. 'Silent Rage' i-a speriat de moarte pe băieţii mei... şi pe mine.

Jean-Claude van Damme

Actorul belgian Jean-Claude van Damme a scris pe Instagram: Ne cunoaştem din tinereţe şi mereu l-am respectat pentru caracterul lui.

Dolph Lundgren

Chuck Norris este un campion, a scris actorul şi regizorul suedez pe Instagram. Încă de când eram un tânăr practicant de arte marţiale, după care am început să fac filme, mereu l-am admirat ca pe un model. Cineva care dă dovadă de respectul, modestia şi puterea necesare pentru a fi un om.

Jon Hurwitz

Cocreatorul serialului Netflix cu arte marţiale Cobra Ka a spus că Norris este o legendă fără pereche. Chuck Norris ocupă un loc de frunte în panteonul artelor marţiale americane, a adăugat el pe X.

Glenn Beck

Legenda, Chuck Norris, a trecut în nefiinţă, a spus prezentatorul de radio conservator pe X. Şi de asemenea, ştire de ultimă oră, Moartea a fost găsită fără suflare după ce a încercat să-l ducă pe Chuck Norris în lumea de dincolo.

Mario Lopez

Actorul şi prezentatorul de televiziune american a scris pe X: Chuck Norris nu a murit, şi-a încheiat doar misiunea şi s-a dus să se odihnească.

Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Donald Trump, mesaj de susţinere pentru Viktor Orban, înaintea alegerilor din Ungaria
Publicat acum 54 minute
Cămătărie şi şantaj. Percheziţii, sâmbătă, în zece locaţii din Arad
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Chuck Norris a fost omagiat de lideri și vedete din întreaga lume
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Retragere din Irak: Toți militarii români au revenit, sâmbătă, în ţară
Publicat acum 1 ora si 54 minute
Elon Musk se oferă să plătească salariile agenților din aeroporturi, afectați de blocajul bugetar din SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 12 minute
Bolojan, în pragul căderii. Jocurile PNL și PSD, după votul pe buget. Cine ar putea fi noul premier
Publicat acum 6 ore si 50 minute
Lecţie predată în trafic unui şofer care a depăşit coloana. Titi Aur, de acord "ca toţi să avem politica asta"
Publicat acum 11 ore si 46 minute
Vechimea în muncă, cel mai mare pericol pentru cei care fac mentenanţă la eoliene. Motivul e surprinzător
Publicat acum 8 ore si 32 minute
Iranul a lansat 2 rachete spre bazele de pe insula Diego Garcia, la 4000 km distanţă. Bogdan Chirieac a subliniat posibila miză a atacului
Publicat acum 10 ore si 43 minute
Horoscop 21 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
