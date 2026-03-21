Chuck Norris a fost omagiat de lideri și vedete din întreaga lume

Donald Trump

A fost un tip grozav, le-a spus preşedintele american Donald Trump reporterilor în faţa Casei Albe. A fost un tip bun, foarte dur. Nu ai vrea să te baţi cu el, vă spun eu. A fost un tip dur şi grozav, un mare susţinător.

Gregg Abbott

Texasul a pierdut o legendă, a scris pe X guvernatorul republican al Texasului, Gregg Abbott. Tot Texasul deplânge moartea lui Chuck Norris. A fost nu doar o legendă a artelor marţiale, ci şi unicul Walker, poliţistul texan. A entuziasmat generaţii de conservatori. Le-a oferit o pasiune şi o voce cu care să lupte pentru principiile care fac America să fie cea mai grozavă naţiune de pe faţa pământului.

A întruchipat duritatea, tăria de caracter şi patriotismul graţie cărora Texasul este de neegalat, a mai spus guvernatorul.

Benjamin Netanyahu

Premierul israelian Beniamin Netanyahu a scris pe X că Norris a fost un mare prieten al Israelului şi un prieten personal apropiat.

Chuck a adus artele marţiale şi căldura caracterului său la milioane de oameni de pe tot globul, a adăugat Netanyahu.

Sylvester Stallone

Actorul american Sylvester Stallone a scris pe Instagram: Am colaborat foarte bine cu Chuck. A fost un american adevărat în toate privinţele. Un om grozav, a adăugat el.

Stephen King

Scriitorul Stephen King a scris pe X: Mi s-a părut grozav. 'Silent Rage' i-a speriat de moarte pe băieţii mei... şi pe mine.

Jean-Claude van Damme

Actorul belgian Jean-Claude van Damme a scris pe Instagram: Ne cunoaştem din tinereţe şi mereu l-am respectat pentru caracterul lui.

Dolph Lundgren

Chuck Norris este un campion, a scris actorul şi regizorul suedez pe Instagram. Încă de când eram un tânăr practicant de arte marţiale, după care am început să fac filme, mereu l-am admirat ca pe un model. Cineva care dă dovadă de respectul, modestia şi puterea necesare pentru a fi un om.

Jon Hurwitz

Cocreatorul serialului Netflix cu arte marţiale Cobra Ka a spus că Norris este o legendă fără pereche. Chuck Norris ocupă un loc de frunte în panteonul artelor marţiale americane, a adăugat el pe X.

Glenn Beck

Legenda, Chuck Norris, a trecut în nefiinţă, a spus prezentatorul de radio conservator pe X. Şi de asemenea, ştire de ultimă oră, Moartea a fost găsită fără suflare după ce a încercat să-l ducă pe Chuck Norris în lumea de dincolo.

Mario Lopez

Actorul şi prezentatorul de televiziune american a scris pe X: Chuck Norris nu a murit, şi-a încheiat doar misiunea şi s-a dus să se odihnească.