Potrivit lui Alin Bucur, plaja se împarte în mai multe secţiuni, iar preţul diferă, în funcţie de destinaţia fiecărui sector. Astfel, pentru zona de şezlonguri şi umbrele se achită un preţ, pentru zona de plajă sportivă (n.r. la liber pentru prosoape) alt preţ, iar pentru zona unde se construiesc barurile alte sume. Aceasta ar putea fi şi cauza costului ridicat al şezlongurilor pe plajele de pe litoralul românesc.

"Luăm exemplul meu, că îl cunosc foarte bine. Am închiriat o suprafaţă de plajă de 3000 de metri. Plaja este împărţită în plajă sportivă şi în plajă pe care poţi pune şezlonguri, umbrele, etc. Bucata aceea cu şezlonguri, umbrele, care e 20% din suprafaţa totală, mă costă 1,05 lei (n.r. pe metru pătrat), iar bucata sportivă, care ar trebui să fie mai ieftină, e 3,05 lei pe metru pătrat. De ce plătesc eu la Apele Române de trei ori mai mult pe plaja sportivă?

De ce Apele Române îmi iau 200 euro pe metru pătrat de beach bar? Eu, ca să construiesc un beach bar, mă duc şi întreb cât costă metrul pătrat. La Apele Române plătesc "taxă de protecţie", ca să zic aşa, 200 de euro pe metru pătrat. Apele Române care nu curăţă nici plajele. Nu vreau să arăt cu degetul.

Am spus aşa: a venit altă conducere, au venit alţi oameni, toţi se bat cu pumnul în piept că vor să facă ceva. Toată lumea spune că nu e de vină ministrul Turismului, că nu e de vină Apele Române, că e vinovată Primăria. Primăria spune că Apele Române. Şi aşa mai departe", a declarat Alin Bucur la DC News.

