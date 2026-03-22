De ce costă mult şezlongul pe litoral. Banii îi iau Apele Române
Data actualizării: 16:17 22 Mar 2026 | Data publicării: 16:08 22 Mar 2026

EXCLUSIV De ce costă mult şezlongul pe litoral. Banii îi iau Apele Române
Autor: Florin Răvdan

plaja-italia_76984300 Foto: Captura Youtube

Un investitor de pe litoralul românesc a explicat, într-un interviu pentru DC News, cât plăteşte pe fiecare metru pătrat de plajă, în funcţie de destinaţie.

Potrivit lui Alin Bucur, plaja se împarte în mai multe secţiuni, iar preţul diferă, în funcţie de destinaţia fiecărui sector. Astfel, pentru zona de şezlonguri şi umbrele se achită un preţ, pentru zona de plajă sportivă (n.r. la liber pentru prosoape) alt preţ, iar pentru zona unde se construiesc barurile alte sume. Aceasta ar putea fi şi cauza costului ridicat al şezlongurilor pe plajele de pe litoralul românesc. 

"Luăm exemplul meu, că îl cunosc foarte bine. Am închiriat o suprafaţă de plajă de 3000 de metri. Plaja este împărţită în plajă sportivă şi în plajă pe care poţi pune şezlonguri, umbrele, etc. Bucata aceea cu şezlonguri, umbrele, care e 20% din suprafaţa totală, mă costă 1,05 lei (n.r. pe metru pătrat), iar bucata sportivă, care ar trebui să fie mai ieftină, e 3,05 lei pe metru pătrat. De ce plătesc eu la Apele Române de trei ori mai mult pe plaja sportivă? 

CITEŞTE ŞI Sezonul estival 2026, sub semnul incertitudinii. Autoritățile, chemate să intervină în haosul zonelor de şezlonguri vs prosoape

De ce Apele Române îmi iau 200 euro pe metru pătrat de beach bar? Eu, ca să construiesc un beach bar, mă duc şi întreb cât costă metrul pătrat. La Apele Române plătesc "taxă de protecţie", ca să zic aşa, 200 de euro pe metru pătrat. Apele Române care nu curăţă nici plajele. Nu vreau să arăt cu degetul.

Am spus aşa: a venit altă conducere, au venit alţi oameni, toţi se bat cu pumnul în piept că vor să facă ceva. Toată lumea spune că nu e de vină ministrul Turismului, că nu e de vină Apele Române, că e vinovată Primăria. Primăria spune că Apele Române. Şi aşa mai departe", a declarat Alin Bucur la DC News. 

CITEŞTE ŞI Birocrația amenință sezonul estival 2026. Apel la primari şi Apele Române pentru deschiderea la timp a plajelor

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Iranul ameninţă cu închiderea completă a Strâmtorii Ormuz dacă Trump își pune planul în aplicare
Publicat acum 13 minute
Trotinete electrice înmatriculate, măsură care devine obligatorie într-o ţară din Europa. Asigurarea obligatorie, marea miză
Publicat acum 21 minute
Ce faci dacă găseşti bani sau bunuri pe stradă. Când poți păstra ce ai găsit și când primești recompensă de 10%
Publicat acum 36 minute
Un poliţist a trecut pe roşu la semafor, chiar dacă nu era în misiune. Mesajul pe care îl transmite în societate
Publicat acum 55 minute
Un jandarm a găsit într-o parcare o borsetă cu 4.500 de euro, peste 7.500 de lei și carduri bancare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 1 minut
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 23: Netanyahu ordonă distrugerea podurilor Hezbollah din sudul Libanului
Publicat acum 3 ore si 27 minute
"E război pe viaţă şi pe moarte". Chirieac: România e într-o situaţie critică. Riscuri economice majore
Publicat acum 10 ore si 18 minute
BANCUL ZILEI: Farsa soției
Publicat acum 8 ore si 36 minute
Economii de câteva salarii, pierderi de miliarde: Proiect major, blocat de lipsa de personal de la Ministerul Energiei
Publicat acum 7 ore si 51 minute
Horoscop 22 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
