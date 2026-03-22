Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 23: Netanyahu ordonă distrugerea podurilor Hezbollah din sudul Libanului

Update 3: Premierul Netanyahu ordonă armatei israeliene să distrugă toate podurile din sudul Libanului folosite de Hezbollah

Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene să distrugă toate podurile din sudul Libanului folosite de gruparea armată pro-iraniană Hezbollah, a declarat duminică ministrul apărării, Israel Katz, citat de AFP.

Ordinul dat de prim-ministru şi de ministrul apărării vizează în primul rând podurile peste râul Litani, dintre care două au fost deja distruse miercurea trecută; cursul râului trece la aproximativ 30 de km de frontiera israeliană.

Operaţiunea urmăreşte să împiedice transportul de arme către sud şi "activităţile teroriste" ale Hezbollah, a arătat Katz.

Forţele armate israeliene trebuie de asemenea "să accelereze distrugerea caselor libaneze din satele de contact", cum s-a procedat deja la Beit Hanoun şi Rafah în Fâşia Gaza.

De la începutul atacurilor Israelului şi Statelor Unite împotriva Iranului, gruparea şiită libaneză Hezbollah a lansat cu rachete spre teritoriul israelian, pentru a-i sprijini pe iranieni, ceea ce a determinat Israelul să lanseze o ofensivă în Liban.

Update 2: Rusia ar fi propus un schimb SUA privind Iranul și Ucraina

Statele Unite au respins propunerea Rusiei, care a stârnit totuși îngrijorări în Europa, pe fondul tensiunilor transatlantice în creștere. Moscova ar fi propus un schimb: Kremlinul să înceteze furnizarea de informații către Iran, precum coordonatele precise ale unor obiective militare americane din Orientul Mijlociu, dacă Washingtonul ar opri sprijinul informativ pentru Ucraina, potrivit POLITICO.

Două persoane familiarizate cu negocierile au declarat că propunerea a fost făcută de emisarul rus Kirill Dmitriev către reprezentanții administrației Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, în cadrul unei întâlniri de săptămâna trecută la Miami.

SUA au respins oferta, au precizat sursele, care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza sensibilității discuțiilor. Dmitriev a catalogat ulterior informația drept „falsă” într-o postare pe X.

Cu toate acestea, simpla existență a unei astfel de propuneri a alarmat diplomații europeni, care se tem că Moscova încearcă să creeze o ruptură între Europa și SUA într-un moment critic pentru relațiile transatlantice.

Președintele american Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de aliați pentru refuzul de a trimite nave de război în Strâmtoarea Hormuz. Vineri, el i-a criticat dur pe aliații din NATO, numindu-i „LAȘI” și avertizând că „vom ține minte”.

Un diplomat european a calificat propunerea Rusiei drept „scandaloasă”, iar aceasta alimentează suspiciunile că întâlnirile dintre Witkoff și Dmitriev nu duc la progrese reale în direcția păcii în Ucraina, ci oferă Moscovei oportunitatea de a negocia direct cu Washingtonul, lăsând Europa pe margine.

Kremlinul a anunțat joi că negocierile de pace privind Ucraina, mediate de SUA, sunt „în impas”. Potrivit altor surse, Rusia a făcut mai multe propuneri legate de Iran, toate respinse de americani, inclusiv una privind transferul uraniului îmbogățit iranian în Rusia.

De la începutul războiului, Rusia și-a extins cooperarea militară și schimbul de informații cu Iranul. Presa americană a relatat că Moscova furnizează imagini din satelit și tehnologie pentru drone, însă Kremlinul a respins aceste informații, calificându-le drept „fake news”.

Donald Trump a sugerat recent o posibilă legătură între aceste acțiuni, afirmând că Vladimir Putin „probabil îi ajută puțin pe iranieni” și că, în același timp, consideră că SUA sprijină Ucraina.

Statele Unite continuă să furnizeze informații Ucrainei, chiar dacă au redus alte forme de sprijin. Schimbul de informații a fost suspendat temporar anul trecut, după un incident tensionat între Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ceea ce a provocat îngrijorare în rândul aliaților.

Un diplomat european a încercat să minimizeze impactul, menționând că Franța furnizează acum o mare parte din informațiile militare pentru Ucraina.

Cu toate acestea, schimbul de informații rămâne unul dintre ultimele piloni esențiali ai sprijinului american pentru Kiev, după reducerea ajutorului financiar și militar. SUA continuă livrările de arme printr-un program coordonat de NATO, însă acestea sunt afectate de presiunile generate de conflictul dintre SUA și Iran.

Recent, administrația Trump a decis să relaxeze sancțiunile asupra petrolului rusesc pentru a stabiliza piața, decizie care a stârnit critici dure din partea liderilor europeni, inclusiv a cancelarului german Friedrich Merz.

Update 1: Trump dă ultimatum Iranului: 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat sâmbătă că SUA vor lovi centralele electrice iraniene dacă Iranul nu redeschide în 48 de ore Strâmtoarea Ormuz, transmite dpa.

"Dacă Iranul nu DESCHIDE COMPLET, FĂRĂ AMENINŢĂRI, Strâmtoarea Ormuz, în 48 DE ORE exact din acest moment, Statele Unite ale Americii vor lovi şi şterge de pe faţa pământului diferitele lor CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE " a scris el în reţeaua sa Truth Social (majusculele îi aparţin - n. red.).

Traficul prin strâmtoare este blocat de iranieni, în urma ofensivei americano-israeliene lansate în 28 februarie împotriva Iranului. Pe ruta respectivă se transportau înainte de conflictul extins între timp în Orientul Mijlociu circa 20% din petrolul şi gazele naturale lichefiate din lume.

Forţele armate iraniene au replicat la ameninţarea lui Trump că dacă sunt lovite instalaţii de carburanţi şi energetice din Iran, vor ataca infrastructura energetică legată de SUA în întreaga regiune.

Ali Mousavi, reprezentantul Teheranului la Organizaţia Maritimă Internaţională, a susţinut după câteva ore că prin Strâmtoarea Ormuz pot trece orice nave, cu excepţia celor care au legături cu "inamicii Iranului", fiind necesară pentru aceasta doar o coordonare prealabilă de securitate cu autorităţile iraniene.

Datele de monitorizare a navelor arată, conform Reuters, că au putut traversa strâmtoarea unele nave sub pavilion indian şi un petrolier pakistanez. Agenţia observă că Pakistanul are relaţii bune atât cu Iranul, cât şi cu Statele Unite şi cu Arabia Saudită.

Berlinul, în raza de acţiune a rachetelor iraniene, avertizează un comandant israelian de rang înalt

Atacul iranian asupra bazei americano-britanice de pe insula Diego Garcia demonstrează că şi capitale europene precum Berlinul se află în raza de acţiune a tirurilor Teheranului, a declarat sâmbătă şeful Statului Major General israelian, Eyal Zamir, citat de dpa.

"Iranul a lansat o rachetă balistică intercontinentală în două trepte, cu o rază de acţiune de 4.000 de kilometri, către o ţintă americană de pe insula Diego Garcia", a precizat Eyal Zamir.

"Astfel de rachete nu sunt destinate să lovească Israelul", a avertizat Zamir. "Raza lor de acţiune ajunge până în capitalele europene - Berlin, Paris şi Roma se află toate în raza de ameninţare directă".

După trei săptămâni de război, regimul iranian a fost slăbit, a susţinut generalul Zamir, afirmând că Israelul se află "la jumătatea drumului" în operaţiunile sale.

El a avertizat că ofensiva israeliană împotriva Iranului va continua şi pe durata Paştelui evreiesc, sărbătoare care începe în seara zilei de 1 aprilie şi durează o săptămână. Sărbătoarea tradiţională evreiască marchează exodul israeliţilor din Egipt şi eliberarea lor din sclavie.

La trei săptămâni de la izbucnirea războiului, Iranul a menţinut sâmbătă o atitudine de sfidare, comentează dpa.

Potrivit postului public de televiziune IRIB, serviciul de informaţii al Gardienilor Revoluţiei islamice a declarat că a analizat "punctele vulnerabile ale inamicului" şi că pregăteşte un nou val de atacuri "folosind strategii noi şi sisteme mai avansate".

Gardienii Revoluţiei şi-au reînnoit ameninţările cu represalii în cazul unor noi atacuri asupra infrastructurii ţării.

Ali Akbar Velayati, consilier în materie de politică externă al liderului suprem, a fost citat de agenţia de presă iraniană Isna spunând că SUA şi Israelul "vorbesc atât de mult despre victorie, de parcă ar încerca să se convingă pe ele însele".

El a adăugat că lumea va fi diferită după încheierea războiului - "multipolară, cu Iranul ca axă principală a polului islamic", conform dpa.